योगी के सामने पुलिस का मंथन, अपराधियों की बढ़ी बेचैनी, यूपी पुलिस बनी जनता की ताकत

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान केवल उसकी आबादी या भौगोलिक विस्तार से नहीं, बल्कि सशक्त कानून-व्यवस्था और प्रभावी पुलिसिंग से बन रही है। एक समय अपराध और अराजकता के लिए चर्चित रहा प्रदेश आज निवेश, विकास और सुरक्षा के लिहाज से देश-दुनिया में उदाहरण बन चुका है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि परिवर्तन की पहचान आत्मप्रशंसा से नहीं, बल्कि नागरिकों के अनुभवों से होती है। आज यूपी पुलिस के प्रति आम जनता का भरोसा बढ़ा है, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।”