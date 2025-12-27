योगी के सामने पुलिस का मंथन, अपराधियों की बढ़ी बेचैनी, यूपी पुलिस बनी जनता की ताकत

योगी आदित्यनाथ बोले- यूपी पुलिस अपराधियों के लिए भय, नागरिकों के लिए विश्वास का प्रतीक बनी (Source: Police Media Cell)
UP Police Conclave: उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में शनिवार को आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन ‘पुलिस मंथन–2025’ का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस के पिछले साढ़े आठ वर्षों के परिवर्तनकारी सफर को रेखांकित करते हुए कहा कि आज यूपी पुलिस अपराधियों के लिए भय और आम नागरिकों के लिए विश्वास, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन चुकी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन में स्मार्ट पुलिसिंग का विजन साझा करते हुए कहा कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था, पुलिस की छवि, संरचना और कार्यप्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। यह परिवर्तन केवल सरकारी दावों तक सीमित नहीं, बल्कि जनता के अनुभवों और विश्वास से प्रमाणित हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान केवल उसकी आबादी या भौगोलिक विस्तार से नहीं, बल्कि सशक्त कानून-व्यवस्था और प्रभावी पुलिसिंग से बन रही है। एक समय अपराध और अराजकता के लिए चर्चित रहा प्रदेश आज निवेश, विकास और सुरक्षा के लिहाज से देश-दुनिया में उदाहरण बन चुका है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि परिवर्तन की पहचान आत्मप्रशंसा से नहीं, बल्कि नागरिकों के अनुभवों से होती है। आज यूपी पुलिस के प्रति आम जनता का भरोसा बढ़ा है, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।”
मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि पिछले साढ़े आठ वर्षों में पुलिसिंग के हर स्तर पर ठोस और दूरगामी सुधार किए गए हैं। इनमें
मुख्यमंत्री ने बताया कि जहां पहले प्रशिक्षण की क्षमता सीमित थी, वहीं आज प्रदेश में ही 60,000 से अधिक आरक्षियों का आधुनिक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।
जैसे संस्थागत बदलाव उत्तर प्रदेश को आधुनिक पुलिसिंग की दिशा में अग्रसर कर रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी पुलिस अब केवल अपराध के बाद कार्रवाई करने वाली संस्था नहीं रही, बल्कि अपराध की पूर्व-पहचान, विश्लेषण और रोकथाम की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह किया कि बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करें,नवाचारों को अपनाएं,कार्यों की स्पष्ट समय-सीमा तय करें,नीति और क्रियान्वयन के बीच समन्वय बनाए रखें ।
सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यूपी पुलिस के इतिहास का एक विशिष्ट क्षण है, जब मुख्यमंत्री स्वयं दो दिनों तक सम्मेलन में उपस्थित रहकर मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब कोई मुख्यमंत्री वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पूरी कॉन्फ्रेंस में हर सत्र में भाग ले रहा है। यह नेतृत्व की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
डीजीपी ने कहा कि ‘पुलिस मंथन–2025’ केवल एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि भविष्य-केंद्रित, लक्ष्य-आधारित और परिणामोन्मुख पहल है।
सम्मेलन के प्रथम दिवस कुल 7 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण दिया।
नोडल अधिकारी: एस.के. भगत (एडीजी, अपराध) इस सत्र में बीट पुलिसिंग की चुनौतियों, समाधान और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी ने इस अवसर पर ‘यक्ष ऐप’ का लोकार्पण किया। यह AI और Big Data आधारित डिजिटल बीट बुक है, जिससे,अपराधियों का डाटा,संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान,लक्षित और तथ्यपरक कार्रवाई संभव होगी।
नोडल अधिकारी: सुजीत पांडेय (डीजी, लखनऊ जोन) ‘स्मार्ट SHO डैशबोर्ड’ के जरिए,शिकायत निस्तारण में तेजी,जवाबदेही में वृद्धि,यातायात और अपराध निगरानी में सुधार होगा।
