फेमस टीचर नवीन सर ने थामा सपा का हाथ, 2027 में चुनाव लड़ने की अटकलें तेज

नवीन शर्मा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव मसौता के रहने वाले हैं। वे एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। शुरुआती पढ़ाई गांव और आसपास के क्षेत्र में पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को चुना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। उनकी पढ़ाने की शैली सरल और समझाने वाली है, जिससे कम समय में ही वे छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गए। वे हमेशा छात्रों को कम खर्च में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की बात करते रहे हैं। यही वजह है कि आज लाखों छात्र उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं।