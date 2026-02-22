22 फ़रवरी 2026,

रविवार

लखनऊ

शंकराचार्य के बहाने अखिलेश का ‘सनातनी’ दांव, बोले- यह सरकार अब बचने वाली नहीं है…

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से जुड़े विवाद को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य कई दिनों तक कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे रहे, लेकिन सरकार ने उनकी सुध नहीं ली।

less than 1 minute read


लखनऊ

image

Aman Pandey

Feb 22, 2026

akhilesh yadav

अखिलेश यादव (Photo: ANI)

"शंकराचार्य कई दिनों तक धरने पर बैठे रहे, उस समय सर्दी चरम पर थी। हमारे सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को स्नान से रोका नहीं गया होगा लेकिन यह पहली बार हुआ है कि उन्हें स्नान से भी रोका गया… अब यह सरकार शंकराचार्य को अपमानित करने के लिए 20 साल पुरानी घटना ढूंढ कर लाई… अगर यह(शिकायतकर्ता) उनका(रामभद्रचार्य) शिष्य है तो मुझसे गलती हुई है कि मैंने कभी रामभद्रचार्य पर जो मुकदमा था वह वापस लिया था, मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। विचारों को लेकर झगड़े हो जाते हैं लेकिन आप इस स्तर तक चले जाएंगे कि आप ऐसे आरोप लगवाएंगे… इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सरकार अब बचने वाली नहीं है…" यह बात समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कही।

Published on:

22 Feb 2026 01:45 pm

