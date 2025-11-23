Hardoi News: हरदोई में युवक का अवैध असलहे संग वीडियो वायरल, पुलिस जांच तेज

Hardoi जिले के पचदेवरा थाना क्षेत्र के सहुआपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब शुक्रवार शाम एक युवक का कथित रूप से अवैध असलहे और कारतूस के साथ बना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में दिखाई दे रहा युवक आर्यन, पुत्र सुआ लाल बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी वीडियो की सत्यता और उसमें दिख रहे हथियार की वैधता की जांच कर रही है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद यह मामला क्षेत्र में चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। वीडियो में युवक को हाथ में तमंचे जैसा दिखने वाले हथियार और कारतूस के साथ पोज करते देखा जा सकता है। चूंकि सोशल मीडिया पर कोई भी सामग्री बिना पुष्टि के फैल सकती है, इसलिए पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वीडियो वास्तविक है या नहीं, और असलहा असली था या नकली।