Hardoi: मन्नतों से मिला इकलौता बेटा गड्ढे में डूबा, रोते–रोते बेहाल हुआ परिवार और मातम में डूबा पूरा गांव

Hardoi Sensitive News: हरदोई जिले के सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के रूपापुर मुंडेर गांव में शुक्रवार सुबह उस समय कोहराम मच गया, जब घर के आंगन में खेल रहा 1 वर्षीय मासूम अचानक घर के भीतर बने नाली के गड्ढे में जा गिरा और डूब गया। परिजन जब तक उसे खोज कर अस्पताल ले गए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। तीन बेटियों के बाद मन्नतों से हुए इकलौते बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर में मातम पसरा है और मां-बाप की चीखें पूरे गांव को दहला रही हैं।