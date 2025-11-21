Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

UPPSC की बड़ी भर्ती: कई वरिष्ठ पदों पर सीधी नियुक्ति, PCS-2026 में शिक्षा विभाग के 300+ पद शामिल होने की संभावना

UPPSC Opens Major Direct Recruitment for Senior Posts; उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई वरिष्ठ पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। 21 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक पुरातत्व अधिकारी और उपसचिव आईटी सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ओटीआर आधारित आवेदन अनिवार्य किया गया है।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 21, 2025

UPPSC ने वरिष्ठ पदों पर सीधी भर्ती शुरू की, आवेदन 21 नवंबर से—OTR अनिवार्य किया गया (फोटो सोर्स : Patrika)

UPPSC ने वरिष्ठ पदों पर सीधी भर्ती शुरू की, आवेदन 21 नवंबर से—OTR अनिवार्य किया गया (फोटो सोर्स : Patrika)

UPPSC Latest News: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राज्य में प्रशासनिक और तकनीकी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर सीधी भर्तियों की घोषणा की है। आयोग ने उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक पुरातत्व अधिकारी और आयोग के आईटी विभाग में उपसचिव सहित कई वरिष्ठ पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार आवेदन केवल ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) सिस्टम के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक ओटीआर पूरा नहीं किया है, उन्हें आवेदन से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

कौन-कौन से पदों पर निकली है भर्ती

UPPSC द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार, जिन पदों पर सीधी भर्ती होगी, वे इस प्रकार हैं-

  • उप दुग्धशाला विकास अधिकारी (6 पद) – दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश
  • संयुक्त निदेशक मूल्यांकन (1 पद) – नियोजन विभाग
  • उप निदेशक (1 पद) – नियोजन विभाग
  • सहायक पुरातत्व अधिकारी (3 पद) – राज्य पुरातत्व निदेशालय
  • उपसचिव (आईटी) (1 पद) – UPPSC मुख्यालय प्रयागराज

इन भर्तियों को आयोग ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यह पद सीधे प्रशासनिक दक्षता, तकनीकी क्षमता बढ़ाने और पुरातत्व संरक्षण जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं।

आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि

  • आयोग ने परीक्षा के आवेदन और फीस भुगतान के लिए निम्न तिथियाँ तय की हैं-
  • आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि : 22 दिसंबर 2025
  • फॉर्म में संशोधन की अंतिम तिथि : 29 दिसंबर 2025
  • ऑनलाइन आवेदन की हार्डकॉपी जमा करने की अंतिम तिथि : 5 जनवरी 2026

यह पहली बार है जब आयोग ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ओटीआर बेस्ड बनाकर सिस्टम को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया है।

PCS 2026 में शिक्षा विभाग के 300 से अधिक पद शामिल होने की संभावना

UPPSC द्वारा अभी घोषित भर्तियों के अलावा PCS-2026 की भर्ती में भी शिक्षा विभाग के कई बड़े पद शामिल होने जा रहे हैं। यह जानकारी शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजे गए रिक्तियों के विस्तृत ब्योरे से सामने आई है।

कौन-कौन से पद आएंगे PCS-2026 में

  • जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA), सह जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) और समकक्ष पद- कुल 40 पद
  • राजकीय इंटर कॉलेज (GIC) में प्रवक्ता - 174 पद
  • जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में वरिष्ठ प्रवक्ता- 87 पद
  • इन पदों पर चयन हर वर्ष PCS परीक्षा के माध्यम से होता है, इसलिए युवा अभ्यर्थियों के लिए यह भर्ती बेहद उत्साहजनक मानी जा रही है।
  • राजकीय इंटर कॉलेज में बड़ी संख्या में रिक्तियां
  • सिर्फ GIC में ही कई महत्वपूर्ण पद रिक्त चल रहे हैं
  • प्रवक्ता के 468 में से 174 पद खाली
  • प्रधानाचार्य के पदोन्नति कोटे के 552 में से 488 पद रिक्त

इसी प्रकार

  • डायट में वरिष्ठ प्रवक्ता के सभी 210 पद पदोन्नति कोटे से रिक्त पड़े हैं।
  • शिक्षा निदेशक के 4 में से 3 पद खाली
  • अपर शिक्षा निदेशक के 12 में से 3 पद रिक्त
  • संयुक्त शिक्षा निदेशक के 22 में से 2 पद रिक्त

इन रिक्तियों को देखते हुए शिक्षा विभाग में नई नियुक्तियों की संभावना और भी बढ़ गई है।

पहले से चल रही दो प्रमुख भर्तियां

  • आयोग ने 15 दिन पहले भी दो महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती निकाली थी
  • सहायक नगर नियोजक (विशेष चयन) – 8 पद
  • शोध सहायक (अभियंत्रण) – 2 पद

इन दोनों भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से जारी है और 3 दिसंबर 2025 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

फॉर्म सुधार की अंतिम तिथि - 10 दिसंबर 2025

यह दर्शाता है कि UPPSC आने वाले महीनों में विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ करने जा रहा है।

  • UPPSC क्यों कर रहा है इतनी बड़ी भर्ती?
  • राज्य सरकार ने पिछले कुछ समय में
  • शिक्षा विभाग
  • स्वास्थ्य विभाग
  • नगर विकास
  • पुरातत्व विभाग
  • दुग्ध विकास विभाग

में मानव संसाधन की कमी को पूरा करने पर विशेष जोर दिया है। इसके तहत रिक्त पदों की सूची तैयार करने और आयोग को भेजने की प्रक्रिया लगातार चल रही है।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

आयोग ने चेतावनी दी है कि आवेदन में दी गई कोई भी गलत जानकारी मिलने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। केवल ओटीआर से पंजीकृत उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे। दस्तावेजों की हार्डकॉपी समय पर जमा करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर विज्ञापन, नियमावली और योग्यता संबंधी हर जानकारी विस्तार से पढ़ लें।

