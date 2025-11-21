UPPSC की बड़ी भर्ती: कई वरिष्ठ पदों पर सीधी नियुक्ति, PCS-2026 में शिक्षा विभाग के 300+ पद शामिल होने की संभावना

UPPSC ने वरिष्ठ पदों पर सीधी भर्ती शुरू की, आवेदन 21 नवंबर से—OTR अनिवार्य किया गया (फोटो सोर्स : Patrika)
UPPSC Latest News: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राज्य में प्रशासनिक और तकनीकी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर सीधी भर्तियों की घोषणा की है। आयोग ने उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक पुरातत्व अधिकारी और आयोग के आईटी विभाग में उपसचिव सहित कई वरिष्ठ पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार आवेदन केवल ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) सिस्टम के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक ओटीआर पूरा नहीं किया है, उन्हें आवेदन से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
UPPSC द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार, जिन पदों पर सीधी भर्ती होगी, वे इस प्रकार हैं-
इन भर्तियों को आयोग ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यह पद सीधे प्रशासनिक दक्षता, तकनीकी क्षमता बढ़ाने और पुरातत्व संरक्षण जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं।
यह पहली बार है जब आयोग ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ओटीआर बेस्ड बनाकर सिस्टम को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया है।
UPPSC द्वारा अभी घोषित भर्तियों के अलावा PCS-2026 की भर्ती में भी शिक्षा विभाग के कई बड़े पद शामिल होने जा रहे हैं। यह जानकारी शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजे गए रिक्तियों के विस्तृत ब्योरे से सामने आई है।
इन रिक्तियों को देखते हुए शिक्षा विभाग में नई नियुक्तियों की संभावना और भी बढ़ गई है।
इन दोनों भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से जारी है और 3 दिसंबर 2025 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
यह दर्शाता है कि UPPSC आने वाले महीनों में विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ करने जा रहा है।
में मानव संसाधन की कमी को पूरा करने पर विशेष जोर दिया है। इसके तहत रिक्त पदों की सूची तैयार करने और आयोग को भेजने की प्रक्रिया लगातार चल रही है।
आयोग ने चेतावनी दी है कि आवेदन में दी गई कोई भी गलत जानकारी मिलने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। केवल ओटीआर से पंजीकृत उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे। दस्तावेजों की हार्डकॉपी समय पर जमा करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर विज्ञापन, नियमावली और योग्यता संबंधी हर जानकारी विस्तार से पढ़ लें।
