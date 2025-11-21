UPPSC की बड़ी भर्ती: कई वरिष्ठ पदों पर सीधी नियुक्ति, PCS-2026 में शिक्षा विभाग के 300+ पद शामिल होने की संभावना

UPPSC Latest News: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राज्य में प्रशासनिक और तकनीकी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर सीधी भर्तियों की घोषणा की है। आयोग ने उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक पुरातत्व अधिकारी और आयोग के आईटी विभाग में उपसचिव सहित कई वरिष्ठ पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार आवेदन केवल ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) सिस्टम के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक ओटीआर पूरा नहीं किया है, उन्हें आवेदन से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।