UP RERA: छह जिलों में 2009 करोड़ की नौ रेरा परियोजनाओं को मंजूरी, 1586 यूनिट विकास से रियल एस्टेट को बढ़ी रफ्तार

लखनऊ, नोएडा, बाराबंकी, प्रयागराज, चंदौली और अलीगढ़ में रियल एस्टेट की नौ परियोजना (फोटो सोर्स : RERA Whatsapp Group)
UP RERA Approved Nine Real Estate Project: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने राजधानी लखनऊ सहित छह जिलों में रियल एस्टेट क्षेत्र की नौ नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। कुल 2008.64 करोड़ रुपये के निवेश वाली इन योजनाओं के माध्यम से 1586 यूनिट विकसित की जाएंगी, जिनमें फ्लैट्स, प्लॉट्स और विला शामिल होंगे। ये सभी परियोजनाएँ आवासीय और मिश्रित विकास मॉडल पर आधारित हैं, जिन्हें शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
प्राधिकरण की 189वीं बैठक लखनऊ मुख्यालय पर आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता UP RERA के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों ने सभी प्रस्तावों का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद नौ परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की।
स्वीकृत नौ परियोजनाओं में सबसे अधिक निवेश नोएडा में किया जाएगा, जहां 1536.99 करोड़ रुपये की तीन बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। एनसीआर क्षेत्र में स्थित होने के कारण नोएडा निवेशकों, डेवलपर्स और खरीदारों के लिए तेजी से विकसित होते रियल एस्टेट हब के रूप में लगातार उभर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि
नोएडा को उत्तर भारत का प्रमुख निवेश गंतव्य बना रहे हैं। नई परियोजनाओं से नौकरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।
राजधानी लखनऊ में 283.76 करोड़ रुपये की एक परियोजना को मंजूरी मिली है। इस परियोजना को शहर की बढ़ती आवासीय और वाणिज्यिक मांग को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ लगातार रियल एस्टेट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, मेट्रो विस्तार तथा आईटी/आईटीईएस सेक्टर में बढ़ते निवेशों से आवासीय मांग में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
UP RERA के अधिकारियों का कहना है कि लखनऊ में नई परियोजनाएं
लखनऊ के उपनगर बाराबंकी में 120.85 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बाराबंकी की परियोजनाएँ उन तेजी से उभरते क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां-
चंदौली में 37.85 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति मिली है। दोनों ही परियोजनाएँ स्थानीय स्तर पर बढ़ती आवासीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करेंगी।
अलीगढ़ में 17.72 करोड़ रुपये के निवेश वाली परियोजना को हरी झंडी दी गई है। यह परियोजना शहर की मध्यम-आय एवं नव विकसित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। स्थानीय रियल एस्टेट डेवलपर्स के अनुसार-
UP RERA द्वारा स्वीकृत इन नौ परियोजनाओं से न सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर को रफ्तार मिलेगी, बल्कि सहायक उद्योगों में भी आंदोलन बढ़ेगा। अनुमान है कि इन योजनाओं से हजारों प्रत्यक्ष रोजगार,ढेरों अप्रत्यक्ष रोजगार,निर्माण क्षेत्र में बढ़ी गतिविधि,स्थानीय व्यापार में तेजी,उत्पन्न होगी। सीमेंट, स्टील, पेंट, टाइल्स, फर्नीचर, विद्युत उपकरण, परिवहन, बीमा एवं वित्तीय सेवाओं जैसे सहायक क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से एक बात स्पष्ट होती है कि राज्य में विकास का दायरा अब बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है। UP RERA संतुलित और संरचित विकास मॉडल को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश,मध्य क्षेत्र,अवध,पूर्वांचल सभी को समान रूप से निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिले। यह रणनीति राज्य सरकार की उस नीति को भी मजबूत करती है जिसमें आबादी और संसाधनों के दबाव का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है।
UP RERA के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाएँ इस बात का संकेत हैं कि उत्तर प्रदेश का रियल एस्टेट क्षेत्र पारदर्शी, सुरक्षित और नियामकीय विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। RERA यह सुनिश्चित करता है कि हर परियोजना नियमानुसार स्वीकृति प्रक्रिया से गुजरे, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़े और घर खरीदारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने यह भी कहा कि एक मजबूत, नियामित और पारदर्शी रियल एस्टेट बाजार ही निवेश और विकास का स्थायी आधार बन सकता है।
