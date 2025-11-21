UP RERA: छह जिलों में 2009 करोड़ की नौ रेरा परियोजनाओं को मंजूरी, 1586 यूनिट विकास से रियल एस्टेट को बढ़ी रफ्तार

UP RERA Approved Nine Real Estate Project: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने राजधानी लखनऊ सहित छह जिलों में रियल एस्टेट क्षेत्र की नौ नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। कुल 2008.64 करोड़ रुपये के निवेश वाली इन योजनाओं के माध्यम से 1586 यूनिट विकसित की जाएंगी, जिनमें फ्लैट्स, प्लॉट्स और विला शामिल होंगे। ये सभी परियोजनाएँ आवासीय और मिश्रित विकास मॉडल पर आधारित हैं, जिन्हें शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।