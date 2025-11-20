LDA Loan Scheme: 1 दिसंबर को LDA देगा एक ही दिन में आसान लोन, NOC और बैंक सहायता की बड़ी सुविधा

LDA लेकर आ रहा है आसान लोन पाने का बड़ा अवसर (फोटो सोर्स : LDA Whatsapp Group)
LDA to Launch One-Stop Loan : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अब आवास एवं संपत्ति खरीदने वालों के लिए एक विशेष सुविधा लेकर आ रहा है। प्राधिकरण 1 दिसंबर 2025 को एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें आम नागरिकों को एक ही स्थान पर लोन से जुड़ी सभी सेवाएँ-बैंक सहायता, तुरंत NOC, दस्तावेज़ सत्यापन, और प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर लोन प्राप्त होंगी। इस पहल को आवासीय सुविधाओं को सरल, तेज़ और पारदर्शी बनाने की दिशा में LDA का अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है।
विपिन खंड स्थित LDA कार्यालय में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सुबह से नागरिकों की सुविधा के लिए विशेष काउंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां बैंक प्रतिनिधियों से लेकर प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। नागरिक अपनी पसंद की आवासीय योजना चुनकर उसी स्थान पर लोन सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।
LDA ने घोषणा की है कि इस कार्यक्रम में विशेष रूप से निम्नलिखित योजनाओं के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध होगी-
इन योजनाओं में आवेदन करने या आवंटित संपत्ति पर लोन प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को अब कई कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। LDA का कहना है कि यह एक "वन–स्टॉप क्लीयरेंस" व्यवस्था होगी, जहां सभी आवश्यक औपचारिकताएं उसी दिन पूर्ण की जा सकेंगी।
इस कार्यक्रम में कई प्रमुख सरकारी और निजी बैंक हिस्सा लेंगे। बैंक प्रतिनिधि आवश्यकता अनुसार निम्नलिखित सेवाएँ उपलब्ध कराएँगे
बैंकों की प्रतिस्पर्धा का लाभ सीधे नागरिकों को मिलेगा। LDA अधिकारियों के अनुसार, ब्याज दरें आम दिनों की तुलना में अधिक अनुकूल और रियायती होंगी ताकि अधिक से अधिक लोग अपने घर के सपने को पूरा कर सकें।
अब तक लोन प्रक्रिया में सबसे अधिक समय NOC जारी होने में लगता था। यह समस्या दूर करने के लिए LDA ने विशेष प्रकोष्ठ बनाया है, जो कार्यक्रम के दिन ही NOC जारी करेगा। अधिकारियों का कहना है कि यदि दस्तावेज पूर्ण हैं तो NOC उसी दिन उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे नागरिकों को हफ्तों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बैंकों से लोन जल्दी मिलेगा। प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहेगी।
केवल आवासीय संपत्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि LDA की व्यावसायिक योजनाओं,दुकानें, कार्यालय, प्लाजा के लिए भी इस कार्यक्रम में लोन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। व्यापारियों, स्टार्टअप, और छोटे कारोबारियों के लिए यह बड़ा अवसर है, क्योंकि व्यापारिक ऋण पर सामान्य दिनों की तुलना में कम ब्याज तथा विशेष परामर्श इस कार्यक्रम में उपलब्ध होगा।
इस कार्यक्रम में लाभ लेने के लिए नागरिकों को केवल तीन सरल कदम पूरे करने होंगे-
किस योजना में घर या संपत्ति लेनी है, इसकी जानकारी LDA काउंटर पर मिलेगी।
काउंटर पर बैठा बैंक प्रतिनिधि पात्रता की जाँच करेगा और NOC उपलब्ध होने पर तुरंत लोन प्रक्रिया शुरू कर देगा। लखनऊ तेजी से विस्तार वाले शहरों में शामिल हो चुका है। घर या व्यावसायिक संपत्ति खरीदना लगातार महंगा और जटिल होता जा रहा है। ऐसे में LDA की यह पहल न केवल प्रक्रिया को सरल बनाएगी बल्कि नागरिकों को आर्थिक राहत भी देगी।
पिछले वर्षों में LDA ने ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा दिया है। वन–स्टॉप लोन सहायता कार्यक्रम से यह स्पष्ट संकेत जाता है कि प्राधिकरण अपनी सेवाओं को नए युग के अनुसार तेज, सरल और विश्वसनीय बनाना चाहता है। LDA उपाध्यक्ष ने कहा कि “बहुत से नागरिक लोन प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण अपने आवासीय निर्णय में देर करते हैं। इसलिए हमने यह व्यवस्था की है कि सब कुछ एक ही दिन, एक ही छत के नीचे पूरा हो सके। हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक बिना बाधा के अपना घर पा सके।”
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग