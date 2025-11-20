LDA Loan Scheme: 1 दिसंबर को LDA देगा एक ही दिन में आसान लोन, NOC और बैंक सहायता की बड़ी सुविधा

पिछले वर्षों में LDA ने ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा दिया है। वन–स्टॉप लोन सहायता कार्यक्रम से यह स्पष्ट संकेत जाता है कि प्राधिकरण अपनी सेवाओं को नए युग के अनुसार तेज, सरल और विश्वसनीय बनाना चाहता है। LDA उपाध्यक्ष ने कहा कि “बहुत से नागरिक लोन प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण अपने आवासीय निर्णय में देर करते हैं। इसलिए हमने यह व्यवस्था की है कि सब कुछ एक ही दिन, एक ही छत के नीचे पूरा हो सके। हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक बिना बाधा के अपना घर पा सके।”