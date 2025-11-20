Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

LDA Loan Scheme: 1 दिसंबर को LDA देगा एक ही दिन में आसान लोन, NOC और बैंक सहायता की बड़ी सुविधा

LDA Loan Camp: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) 1 दिसंबर को नागरिकों के लिए एक अनोखा वन-स्टॉप लोन सहायता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस दिन बैंक प्रतिनिधि, NOC सुविधा और दस्तावेज़ सत्यापन एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। आवासीय व व्यावसायिक योजनाओं के लिए आसान, तेज़ और पारदर्शी लोन प्रक्रिया का यह बड़ा अवसर है।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 20, 2025

LDA to Launch One-Stop Loan : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अब आवास एवं संपत्ति खरीदने वालों के लिए एक विशेष सुविधा लेकर आ रहा है। प्राधिकरण 1 दिसंबर 2025 को एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें आम नागरिकों को एक ही स्थान पर लोन से जुड़ी सभी सेवाएँ-बैंक सहायता, तुरंत NOC, दस्तावेज़ सत्यापन, और प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर लोन प्राप्त होंगी। इस पहल को आवासीय सुविधाओं को सरल, तेज़ और पारदर्शी बनाने की दिशा में LDA का अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है।

विपिन खंड स्थित LDA कार्यालय में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सुबह से नागरिकों की सुविधा के लिए विशेष काउंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां  बैंक प्रतिनिधियों से लेकर प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। नागरिक अपनी पसंद की आवासीय योजना चुनकर उसी स्थान पर लोन सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

आवासीय योजनाओं के खरीदारों के लिए बड़ी राहत

LDA ने घोषणा की है कि इस कार्यक्रम में विशेष रूप से निम्नलिखित योजनाओं के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध होगी-

  • अनंत नगर आवासीय योजना
  • सरदार वल्लभ आवासीय योजना
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत लक्षित मकान

इन योजनाओं में आवेदन करने या आवंटित संपत्ति पर लोन प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को अब कई कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। LDA का कहना है कि यह एक "वन–स्टॉप क्लीयरेंस" व्यवस्था होगी, जहां सभी आवश्यक औपचारिकताएं उसी दिन पूर्ण की जा सकेंगी।

ऑन-स्पॉट बैंक सहायता: एक ही स्थान पर कई बैंक

इस कार्यक्रम में कई प्रमुख सरकारी और निजी बैंक हिस्सा लेंगे। बैंक प्रतिनिधि आवश्यकता अनुसार निम्नलिखित सेवाएँ उपलब्ध कराएँगे

  • तत्काल लोन पात्रता जाँच
  • EMI कैलकुलेशन
  • ब्याज दरों की तुलना
  • ऑन,स्पॉट दस्तावेज़ सत्यापन
  • लोन अप्रूवल की प्रक्रिया शुरू करना

बैंकों की प्रतिस्पर्धा का लाभ सीधे नागरिकों को मिलेगा। LDA अधिकारियों के अनुसार, ब्याज दरें आम दिनों की तुलना में अधिक अनुकूल और रियायती होंगी ताकि अधिक से अधिक लोग अपने घर के सपने को पूरा कर सकें।

तुरंत NOC 

अब तक लोन प्रक्रिया में सबसे अधिक समय NOC जारी होने में लगता था। यह समस्या दूर करने के लिए LDA ने विशेष प्रकोष्ठ बनाया है, जो कार्यक्रम के दिन ही NOC जारी करेगा। अधिकारियों का कहना है कि यदि दस्तावेज पूर्ण हैं तो NOC उसी दिन उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे नागरिकों को हफ्तों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बैंकों से लोन जल्दी मिलेगा। प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहेगी। 

व्यावसायिक संपत्तियों के लिए भी आसान लोन

केवल आवासीय संपत्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि LDA की व्यावसायिक योजनाओं,दुकानें, कार्यालय, प्लाजा के लिए भी इस कार्यक्रम में लोन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। व्यापारियों, स्टार्टअप, और छोटे कारोबारियों के लिए यह बड़ा अवसर है, क्योंकि व्यापारिक ऋण पर सामान्य दिनों की तुलना में कम ब्याज तथा विशेष परामर्श इस कार्यक्रम में उपलब्ध होगा।

कैसे मिलेगा लाभ

इस कार्यक्रम में लाभ लेने के लिए नागरिकों को केवल तीन सरल कदम पूरे करने होंगे-

  1. अपनी पसंद की LDA योजना चुनें

किस योजना में घर या संपत्ति लेनी है, इसकी जानकारी LDA काउंटर पर मिलेगी।

  1. आवश्यक दस्तावेज लेकर पहुंचे
  • पहचान प्रमाण
  • पता प्रमाण
  • आय प्रमाण
  • बैंक स्टेटमेंट
  • आवंटन पत्र (यदि संपत्ति पहले से आवंटित है)
  1. लोन प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाएगी

काउंटर पर बैठा बैंक प्रतिनिधि पात्रता की जाँच करेगा और NOC उपलब्ध होने पर तुरंत लोन प्रक्रिया शुरू कर देगा। लखनऊ तेजी से विस्तार वाले शहरों में शामिल हो चुका है। घर या व्यावसायिक संपत्ति खरीदना लगातार महंगा और जटिल होता जा रहा है। ऐसे में LDA की यह पहल न केवल प्रक्रिया को सरल बनाएगी बल्कि नागरिकों को आर्थिक राहत भी देगी।

इस कार्यक्रम के कुछ प्रमुख लाभ

  • कई बैंकों की मौजूदगी
  • ब्याज दरों की प्रतिस्पर्धा
  • एक ही स्थान पर सभी औपचारिकताएं
  • समय और धन की बचत
  • दस्तावेज़ सत्यापन व NOC में पारदर्शिता
  • प्राधिकरण से प्रत्यक्ष संवाद

LDA की पारदर्शी व्यवस्था की ओर बड़ा कदम

पिछले वर्षों में LDA ने ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा दिया है। वन–स्टॉप लोन सहायता कार्यक्रम से यह स्पष्ट संकेत जाता है कि प्राधिकरण अपनी सेवाओं को नए युग के अनुसार तेज, सरल और विश्वसनीय बनाना चाहता है। LDA उपाध्यक्ष ने कहा कि “बहुत से नागरिक लोन प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण अपने आवासीय निर्णय में देर करते हैं। इसलिए हमने यह व्यवस्था की है कि सब कुछ एक ही दिन, एक ही छत के नीचे पूरा हो सके। हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक बिना बाधा के अपना घर पा सके।”

जनहित में विशेष अपील

  • LDA ने नागरिकों से अपील की है कि वे
  • अपने दस्तावेज़ पूर्ण रूप से साथ लाएँ
  • समय से पहले पंजीकरण करा लें
  • बैंक से मिलने वाली जानकारी को ध्यानपूर्वक समझें
  • उपलब्ध सभी योजनाओं की तुलना कर सही निर्णय लें

20 Nov 2025 11:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / LDA Loan Scheme: 1 दिसंबर को LDA देगा एक ही दिन में आसान लोन, NOC और बैंक सहायता की बड़ी सुविधा

