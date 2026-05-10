Kanpur News: एयरफोर्स से रिटायर्ड सार्जेंट से 7.76 लाख की धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज

कानपुर के चकेरी क्षेत्र में वायु सेना से सेवानिवृत्त सार्जेंट शिवभूषण शुक्ला के साथ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिवभूषण शुक्ला ने आरोप लगाया है कि श्यामनगर निवासी गुरुजीत दीवान ने उन्हें प्लॉट दिलाने के नाम पर 7.76 लाख रुपये की ठगी की। पीड़ित के अनुसार, आरोपी ने खुद को जमीन का अधिकृत मुख्तारआम बताते हुए भरोसा दिलाया कि उसे एसडब्ल्यूओ इंडिया की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त है। इसी विश्वास के आधार पर वर्ष 2012 में उनकी पत्नी सरोज शुक्ला के नाम दहेली सुजानपुर स्थित प्लॉट की रजिस्ट्री कराई गई थी।