जिस पत्नी के ‘कत्ल’ में पति गया जेल… वो प्रेमी संग जिंदा मिली! अब मामले में आया नया मोड़

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है। जिसने पुलिस और आम लोगों को हैरान कर दिया। यहां एक महिला की हत्या का आरोप लगाकर उसके पति को जेल भेज दिया गया। लेकिन बाद में वही महिला जिंदा मिली। मामला महेवाघाट थाना क्षेत्र के अलवारा गांव का है। यहां के रहने वाले योगेंद्र तिवारी ने अपने बेटे राजू तिवारी की शादी साल 2016 में अंकिता से की थी। शादी के बाद से ही अंकिता का व्यवहार सामान्य नहीं था। वह ज्यादातर अपने मायके में रहती थी।

परिजनों के मुताबिक, साल 2024 में अंकिता अपने मौसेरे भाई रामू उर्फ संकल्प मिश्रा के साथ दिल्ली चली गई थी। बाद में पंचायत के समझाने पर वह वापस घर आई। और संबंध खत्म करने का वादा किया। लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया।