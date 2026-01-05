Ghazipur News: मानवता हुई शर्मसार, टॉफी का लालच देकर 5 वर्षीय मासूम से तीन दिन तक दुष्कर्म

शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने बच्ची को टॉफी देने के बहाने बुलाया और सुनसान जगह ले जाकर अपने मंसूबों को अंजाम दिया। बच्ची की मानसिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह पहले कुछ बता नहीं पाई।मामले की जानकारी मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीण आरोपी की इस दरिंदगी से क्षुब्ध हैं और उसे कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं।थाना प्रभारी कमलेश कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जांच जारी है और जल्द ही न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। यह घटना समाज में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। ऐसी वारदातें मानवता को शर्मसार करने वाली हैं और अपराधियों को कठोर दंड मिलना जरूरी है।