गाजीपुर

Ghazipur News: मानवता हुई शर्मसार, टॉफी का लालच देकर 5 वर्षीय मासूम से तीन दिन तक दुष्कर्म

दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक हैवान ने टॉफी का लालच देकर मात्र 5 साल की मानसिक रूप से कमजोर बच्ची के साथ दुष्कर्म की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। आरोप है कि आरोपी ने तीन दिनों तक इस जघन्य अपराध को दोहराया।

गाजीपुर

image

Abhishek Singh

Jan 05, 2026

Pc: Patrika

Ghazipur News: ग़ाज़ीपुर जिले के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक हैवान ने टॉफी का लालच देकर मात्र 5 साल की मानसिक रूप से कमजोर बच्ची के साथ दुष्कर्म की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। आरोप है कि आरोपी ने तीन दिनों तक इस जघन्य अपराध को दोहराया। घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्ची घर लौटी और उसके असामान्य व्यवहार को देखकर मां ने पूछताछ की। मासूम ने जो कुछ बताया, उससे मां के होश उड़ गए। तत्काल पीड़िता की मां थाने पहुंची और गांव के ही 22 वर्षीय युवक के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई।

टॉफी देने के बहाने बुलाया दुष्कर्मी

शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने बच्ची को टॉफी देने के बहाने बुलाया और सुनसान जगह ले जाकर अपने मंसूबों को अंजाम दिया। बच्ची की मानसिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह पहले कुछ बता नहीं पाई।मामले की जानकारी मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीण आरोपी की इस दरिंदगी से क्षुब्ध हैं और उसे कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं।थाना प्रभारी कमलेश कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जांच जारी है और जल्द ही न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। यह घटना समाज में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। ऐसी वारदातें मानवता को शर्मसार करने वाली हैं और अपराधियों को कठोर दंड मिलना जरूरी है।

05 Jan 2026 08:40 am

Ghazipur News: मानवता हुई शर्मसार, टॉफी का लालच देकर 5 वर्षीय मासूम से तीन दिन तक दुष्कर्म

