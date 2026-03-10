किशोर की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर की गई हत्या, परिजनों ने हाईवे किया जाम

प्रदर्शन की जानकारी होने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझने का प्रयास किया, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं थे। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद और आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन देने के बाद परिजन हाईवे से हटे। पुलिस ने बताया कि मामले में परिजनों ने लिखित तहरीर दी है। पुलिस आगे की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।