Ghazipur News: भतीजे ने चाची पर लगाया हत्या का आरोप, नहीं होने दिया चाचा का अंतिम संस्कार



मौत की खबर मिलते ही मुंबई में रह रहे उनके भतीजों ने फोन के माध्यम से अंतिम संस्कार न करने की अपील की और बाद में गांव पहुंचकर चाची पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। देर शाम मुंबई निवासी भतीजा जयप्रकाश पाल घर पहुंचा और पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि रीता देवी ने विषाक्त पदार्थ देकर चाचा की जान ली है। इस सूचना के बाद गांव में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं।