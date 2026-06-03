गाजीपुर: विनीत राय हत्याकांड की जांच में STF की एंट्री, कारोबारी के बेटे को बदमाशों ने होटल के गेट पर मारी थी गोली

दरअसल, गाजीपुर के गौशाबाद इलाके में स्थित बिंदु होटल में शुक्रवार की रात विनीत खाना खाने गए थे। होटल से बाहर निकले ही दो बाइक सवार 4 बदमाशों ने विनीत के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां दागीं। गोली लगने से विनीत की मौत हो गई थी।बताया जा रहा है कि इस हमले के चश्मदीन होटल के गार्ड को भी लक्ष्य करके फायरिंग की गई थी, लेकिन उसने होटल के अंदर भाग कर अपनी जान बचाई। घटना के बाद होटल स्टाफ विनीत को अस्पताल लेकर पहुंचा, वहां डॉक्टरों ने विनीत को मृत घोषित कर दिया। वहीं, इस मामले में पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है और आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाली जा रही है।