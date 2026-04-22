समाजवादी पार्टी के नेताओं पर पथराव के बाद बवाल! गांव में घुसने तक नहीं दिया, मामला क्या है?

यह पूरा विवाद 15 अप्रैल को सामने आए एक सनसनीखेज मामले से जुड़ा है। 16 वर्षीय किशोरी निशा विश्वकर्मा का शव जमानिया पुल के पास नदी में मिला था। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह हत्या का मामला है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल बना हुआ था।