कौन हैं ये डीएम, जिन्होंने तोड़ी वो परंपरा, जिसका पीएम-सीएम भी रखते हैं ख्याल

अविनाश सिंह ने यह भी बताया कि वह व्यक्तिगत कारणों से जागेश्वर धाम पहुंचे थे। उनके पिता का इसी वर्ष जनवरी में निधन हो गया था, जिसके बाद वे धार्मिक अनुष्ठान और हवन-पूजन कराने के लिए अपनी पत्नी के साथ मंदिर गए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह मंदिर की परंपराओं और धार्मिक मर्यादाओं से भली-भांति परिचित हैं और उनका पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने दोहराया कि इस घटना को किसी तरह की जानबूझकर की गई कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक भूल के तौर पर समझा जाना चाहिए।