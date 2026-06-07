7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

दुल्हन प्रेमी संग फरार तो बहन से रिश्ता जोड़ा, निकाह से पहले उसका भी निकला अफेयर, फिर चलीं बारात में लाठियां

Bareilly News: बिथरी चैनपुर क्षेत्र में एक शादी समारोह उस समय सनसनीखेज घटनाक्रम में बदल गया, जब निकाह से ठीक पहले दुल्हन प्रेमी के साथ फरार हो गई।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jun 07, 2026

up news

दुल्हन प्रेमी संग फरार

Bareilly News: बिथरी चैनपुर क्षेत्र में एक शादी समारोह उस समय सनसनीखेज घटनाक्रम में बदल गया, जब निकाह से ठीक पहले दुल्हन प्रेमी के साथ फरार हो गई। परिवारों ने किसी तरह रिश्ते की लाज बचाने के लिए उसकी छोटी बहन से निकाह कराने का फैसला किया, लेकिन बारात पहुंचने के बाद उसका भी प्रेम प्रसंग सामने आ गया। इसके बाद बारातघर में ऐसा बवाल मचा कि खुशियों की महफिल देखते ही देखते बवाल हो गया। लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर चले और कई लोग घायल हो गए। अंत में बारात बिना दुल्हन के लौट गई।

रात में प्रेमी संग फरार हुई दुल्हन, मच गया हड़कंप

बिथरी चैनपुर क्षेत्र के एक गांव की युवती का निकाह पास के गांव के युवक से तय था। शनिवार को नरियावल स्थित बारातघर में निकाह की तैयारियां चल रही थीं। इसी बीच शुक्रवार रात युवती घर से जेवर लेकर अपने प्रेमी के साथ चली गई। सुबह होते ही परिवार में हड़कंप मच गया और मामला दूल्हा पक्ष तक पहुंच गया।

पंचायत बैठी, छोटी बहन से निकाह पर बनी सहमति

दुल्हन के फरार होने के बाद दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बन गई। रिश्तेदारों और गांव के लोगों ने घंटों पंचायत कर मामला सुलझाने की कोशिश की। काफी मान-मनौव्वल के बाद दोनों परिवार इस बात पर राजी हो गए कि दुल्हन की छोटी बहन का निकाह दूल्हे से करा दिया जाए, ताकि रिश्ता और सामाजिक प्रतिष्ठा बची रहे।

निकाह से पहले खुला दूसरा राज, फिर भड़का विवाद

शनिवार को तय कार्यक्रम के अनुसार बारात नरियावल स्थित बारातघर पहुंच गई। निकाह की रस्म शुरू होने ही वाली थी कि किसी ने दूल्हा पक्ष को जानकारी दी कि छोटी बहन का भी किसी युवक से प्रेम संबंध है और वह भी यह शादी नहीं करना चाहती। यह बात सामने आते ही माहौल गरमा गया। दोनों पक्षों में पहले तीखी बहस हुई और फिर विवाद हाथापाई में बदल गया।

बारातघर में चले लाठी-डंडे, ईंट-पत्थरों से मची अफरा-तफरी

देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। बारातघर में लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चलने लगे। शादी में शामिल होने आई दुल्हन की चचेरी बहन, उसका देवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट और चीख-पुकार से बारातघर में अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस पहुंची, चार लोग हिरासत में

सूचना मिलते ही बिथरी चैनपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में किया। पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हंगामे के बाद शादी पूरी तरह रद्द हो गई और दूल्हा पक्ष बिना दुल्हन के वापस लौट गया।

क्या बोले थाना प्रभारी

एसओ बिथरी चैनपुर राजेश मिश्रा ने बताया कि जिस युवती का निकाह होना था, वह अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। बाद में उसकी बहन से निकाह की बात तय हुई, लेकिन उसका भी प्रेम प्रसंग सामने आने पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मारपीट में दो-तीन लोग घायल हुए हैं। मामले की जांच की जा रही है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

चार दिसंबर को शादी… दुल्हन गहने, नगदी लेकर प्रेमी संग फरार, प्रेमी दे रहा है दूल्हे को धमकी

ये भी पढ़ें
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Jun 2026 12:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / दुल्हन प्रेमी संग फरार तो बहन से रिश्ता जोड़ा, निकाह से पहले उसका भी निकला अफेयर, फिर चलीं बारात में लाठियां

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बहेड़ी शुगर मिल की नीलामी पर राजनीतिक गर्म: सपा नेताओं ने खोला मोर्चा, BJP पर लगाए गंभीर आरोप

बरेली की बहेड़ी केसर सुगर मिल की नीलामी
बरेली

युवक ने धर्म और नाम छिपाकर प्रेम जाल में फंसाया; शादी के लिए कहा तो करने लगा ब्लैकमेल, पीड़िता ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार

up crime news
बरेली

मोहर्रम को लेकर बरेली पुलिस सतर्क, SSP का आदेश- अफवाह फैलाने वालों को भेजो जेल

मोहर्रम को लेकर बरेली पुलिस की अहम बैठक
बरेली

बरेली से मथुरा जाने वालों को झटका; देवचरा-कछला में बन रहे 2 नए टोल, महंगा होगा सफर, गंगा एक्सप्रेस-वे पर भी देना होगा चार्ज

highway up news
बरेली

मकान के बंटवारे पर खूनी खेल, पूर्व पार्षद को तीसरी मंजिल से फेंकने वाला भाई गिरफ्तार, दो भतीजे फरार

up news
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.