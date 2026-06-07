दुल्हन प्रेमी संग फरार तो बहन से रिश्ता जोड़ा, निकाह से पहले उसका भी निकला अफेयर, फिर चलीं बारात में लाठियां

Bareilly News: बिथरी चैनपुर क्षेत्र में एक शादी समारोह उस समय सनसनीखेज घटनाक्रम में बदल गया, जब निकाह से ठीक पहले दुल्हन प्रेमी के साथ फरार हो गई। परिवारों ने किसी तरह रिश्ते की लाज बचाने के लिए उसकी छोटी बहन से निकाह कराने का फैसला किया, लेकिन बारात पहुंचने के बाद उसका भी प्रेम प्रसंग सामने आ गया। इसके बाद बारातघर में ऐसा बवाल मचा कि खुशियों की महफिल देखते ही देखते बवाल हो गया। लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर चले और कई लोग घायल हो गए। अंत में बारात बिना दुल्हन के लौट गई।