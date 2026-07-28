जिन्न के कहने पर हत्या करने वाले साइको किलर की इनसाइड स्टोरी! बरेली के व्यापारी की हत्याकांड वाले दिन हुआ क्या था?

Murder Case in Bareilly Case Update: उत्तर प्रदेश के बरेली में 65 साल व्यापारी की दिनदहाड़े हत्या के मामले में चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। हत्या के आरोप में गिरफ्तार 19 साल के युवक ने पुलिस पूछताछ के दौरान कहा कि उसे कानों में किसी 'जिन्न' की आवाज सुनाई देती थी, जिसने कथित तौर पर उसे हत्या करने के लिए उकसाया। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी मानसिक बीमारी से पीड़ित है और उसका इलाज भी चल रहा था। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि वह नशे का आदी था।