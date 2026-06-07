पुलिस भर्ती परीक्षा देने जाना होगा आसान, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें, रोडवेज दौड़ाएगा 125 अतिरिक्त बसें

तीन दिवसीय पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए लखनऊ प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। परीक्षा में प्रदेश के 17 जिलों से 1,35,936 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों के साथ आने वाले परिजनों को मिलाकर करीब दो लाख लोगों की आवाजाही का अनुमान लगाया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और प्रमुख स्थानों पर हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए सिटी बसों की व्यवस्था भी की गई है। आलमबाग बस अड्डे से 125 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा।