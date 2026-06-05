पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बरेली में ट्रैफिक डायवर्जन; 3 दिन भारी वाहनों की नो-एंट्री, जानिए नया रूट

एसपी ट्रैफिक मो अकमल खान के अनुसार दिल्ली, रामपुर और मुरादाबाद की ओर जाने वाले भारी वाहनों को झुमका चौराहे से शहर के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे वाहनों को महादेव पुल, श्यामतगंज पुल, डेलापीर, विलयधाम और विल्वा पुल के रास्ते भेजा जाएगा। वहीं दिल्ली, रामपुर और मुरादाबाद से बरेली आने वाले ट्रकों और अन्य भारी वाहनों को बड़े बाईपास के जरिए ट्रांसपोर्ट नगर तक पहुंचाया जाएगा। बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखनऊ रूट पर भी विशेष डायवर्जन लागू रहेगा। रामगंगा तिराहा, बुखारा मोड़, फरीदपुर और बड़े बाईपास को वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस का दावा है कि इस व्यवस्था से शहर के भीतर जाम की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी।