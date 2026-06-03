जयपुर में ट्रैफिक डायवर्जन: अजमेरी गेट पर सिग्नल फ्री मूवमेंट के लिए बदली यातायात व्यवस्था

पुलिस ने फिर टोंक रोड से सीधे यादगार पर आने वाले वाहनों को अशोक मार्ग पर डायवर्ट किया है। यह डायवर्जन पूरे दिन के बजाय सुबह 9 से 11:30 बजे तक और शाम को 6 से 8:30 बजे तक लागू रहेगा। टोंक रोड से आने वाले वाहन अशोक मार्ग, जय क्लब और एमआई रोड होकर अजमेरी गेट पहुंचेंगे यानी आधा किमी चक्कर बढ़ेगा। न्यू गेट से आने वाले वाहन भी अब सीधे अशोक मार्ग होते हुए अजमेरी गेट और एमआइ रोड की तरफ जा सकेंगे। इन्हें करीब एक से डेढ़ किमी ज्यादा घूमना होगा। ट्रैफिक पुलिस जयपुर ने दावा किया है कि इससे यादगार और अजमेरी गेट के सामने लगने वाले जाम से राहत मिलेगी।