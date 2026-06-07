Woman Murder: बरेली में ₹4500 के विवाद में खूनी खेल; बांके से महिला पर किया हमला, फिर ट्रैक्टर से कुचल कर मार डाला, जांच में जुटी पुलिस

Bareilly News: बरेली जिले में बिथरी चैनपुर क्षेत्र के खजुरिया ब्रह्मनान गांव में मजदूरी के 4500 रुपए नहीं देने के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। आरोप है कि दो सगे भाइयों ने पहले महिला पर बांके से हमला किया और फिर ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। इस मामले ने नया मोड़ तब ले लिया, जब मृतक महिला के मायके पक्ष ने महिला के पति पर ही हत्या का आरोप लगा दिया। पुलिस अब दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।