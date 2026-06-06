बहेड़ी शुगर मिल की नीलामी पर राजनीतिक गर्म: सपा नेताओं ने खोला मोर्चा, BJP पर लगाए गंभीर आरोप

सपा नेताओं ने दावा किया कि 150 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति को मात्र 28 करोड़ रुपये में बेच दिया गया। विधायक ने आरोप लगाया कि नीलामी प्रक्रिया में भाजपा से जुड़े लोगों की भूमिका रही और एक डमी उम्मीदवार के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। अताउर रहमान ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने के समय 14 दिन में गन्ना भुगतान का वादा किया था, लेकिन आज किसान वर्षों से अपने बकाए के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिल के बंद होने की स्थिति में हजारों किसान परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा।