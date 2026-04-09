गाजीपुर में यात्रियों से भरी बस हाईवे पर पलटी, 2 महिला यात्री की मौत, दर्जनों घायल

उन्होंने बताया कि आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी है कि एक बोलेरो को बचाने के प्रयास में चालक का नियंत्रण बस से खो गया और बस डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। उन्होंने बताया कि करीब 100 लोगों की संख्या में तीर्थ यात्री दो बसों से निकले थे और 3 दिन पहले ही काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने गए थे। उन्होंने बताया कि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की गई है।