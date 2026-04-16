गाजीपुर में ‘आमिर खान’ की पत्नी फंदे से झूली, रात 3 बजे मां को भेजा था मैसेज, जानें क्या है मामला

बताया जा रहा है कि मृतक महिला का एक 5 साल का बेटा और एक साल की बेटी है। घटना के वक्त पति अमीर घर पर मौजूद नहीं था। इस मामले में मृतका की मां ने ससुर, सास, देवर और ननद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट किए जाने को लेकर तहरीर सौंपी है। पुलिस ने बताया कि परिजन द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल, सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और नियम के अनुसार के कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।