गाजीपुर में ‘स्पेशल-26’: फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर व्यापारियों को लूटा; 7 गिरफ्तार

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में ठगी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां अक्षय कुमार की फिल्म 'स्पेशल-26' की तर्ज पर फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर व्यापारियों से वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एसपी सिटी डॉ. राकेश मिश्रा ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने अब तक इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है।