पोते से रिवर्स करते समय अनियंत्रित हुई थार, दीवार और गाड़ी के बीच दबकर दादी की दर्दनाक मौत;VIDEO

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस इसे एक दुर्घटना मान रही है, जो शायद एक्सीलेटर पर अचानक पैर दबने या गियर की समझ न होने के कारण हुई। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या युवक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था और क्या गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी थी।