6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाजीपुर

Ghazipur News: 10 घंटे बाद घटना स्थल से 4 किलोमीटर दूर गंगा में उतराया मिला ड्राइवर का शव, खलासी अभी भी लापता

Ghazipur Accident: गाजीपुर में हमीद सेतु पर हुए सड़क हादसे के बाद गंगा में गिरे ट्रेलर चालक का शव घटना के लगभग एक दिन बाद बरामद कर लिया गया। मृतक की पहचान राजन यादव के रूप में हुई है, जिनका शव रविवार को घटनास्थल से करीब चार किलोमीटर दूर युवराजपुर क्षेत्र के पास मिला। वहीं [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

गाजीपुर

image

Abhishek Singh

Apr 05, 2026

Ghazipur Accident: गाजीपुर में हमीद सेतु पर हुए सड़क हादसे के बाद गंगा में गिरे ट्रेलर चालक का शव घटना के लगभग एक दिन बाद बरामद कर लिया गया। मृतक की पहचान राजन यादव के रूप में हुई है, जिनका शव रविवार को घटनास्थल से करीब चार किलोमीटर दूर युवराजपुर क्षेत्र के पास मिला। वहीं ट्रेलर के खलासी बिट्ठल गुप्ता का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है, जिसकी तलाश जारी है।


जानकारी के अनुसार, शनिवार की भोर में सब्जियों से लदे एक पिकअप वाहन को टक्कर मारने के बाद ट्रेलर अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए गंगा में जा गिरा था। हादसे के दौरान चालक और खलासी दोनों नदी में समा गए थे। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन करीब 32 घंटे बीत जाने के बावजूद न तो ट्रेलर को बाहर निकाला जा सका है और न ही खलासी का पता चल पाया है। ट्रेलर को निकालने के लिए बार्ज क्रेन की व्यवस्था की जा रही है। वहीं, एसडीआरएफ की टीम के मौके पर समय से न पहुंच पाने की भी चर्चा है। प्रशासन द्वारा लापता खलासी की तलाश में अभियान जारी रखने की बात कही जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Apr 2026 11:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / Ghazipur News: 10 घंटे बाद घटना स्थल से 4 किलोमीटर दूर गंगा में उतराया मिला ड्राइवर का शव, खलासी अभी भी लापता

बड़ी खबरें

View All

गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गाजीपुर में फर्जी इनकम टैक्स अफसर बनकर वसूली करने वाला गिरोह बेनकाब, 3 गिरफ्तार

गाजीपुर

गाजीपुर में ‘स्पेशल-26’: फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर व्यापारियों को लूटा; 7 गिरफ्तार

गाजीपुर

गाजीपुर में भीषण हादसा: वीर अब्दुल हमीद सेतु से ट्रेलर गंगा में गिरा, पिकअप पलटी

गाजीपुर

खून से लथपथ 6 साल की रेप पीड़िता को गोद में लेकर दर-दर की ठोकरें खाते रहे मां-बाप; दिल दहला देने वाला मामला

6 year old rape victim could not get timely treatment ghazipur up crime news
गाजीपुर

फिल्म हिट करवाने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जा रहे हैं: धुरंधर-2 में अतीक के किरदार पर अफजाल अंसारी

गाजीपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.