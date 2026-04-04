गाजीपुर में भीषण हादसा: वीर अब्दुल हमीद सेतु से ट्रेलर गंगा में गिरा, पिकअप पलटी

यह घटना सुबह लगभग 3:30 बजे की बताई जा रही है। हादसे के समय ट्रेलर में चालक और एक खलासी सवार थे, जो वाहन सहित नदी में समा गए। घटना के बाद पुल पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि बीते 15 दिनों में इस पुल पर यह दूसरी बड़ी दुर्घटना है।