रेलिंग तोड़कर गंगा में गिरा था ट्रैक्टर, हादसे के तीन दिन बाद मिला दो लोगों का शव

गाजीपुर: जमानिया तहसील के सुहवल थाना क्षेत्र में स्थित वीर अब्दुल हमीद सेतु पर शुक्रवार को एक हादसा हो गया। यहां एक ट्रैक्टर नदी में जा गिरा जिसके बाद दो लोग डूब गए। हादसे के बाद लापता दो युवकों के शवों को रविवार को बरामद कर लिया गया है। शवों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व गोताखोरों की टीम ने मिलकर बाहर निकाला। इसके बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर शाम ट्रैक्टर सेतु से गुजर रहा था और अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे गंगा नदी में जा गिरा। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक ट्रैक्टर व उसपर सवार दोनों लोग नदी में समा चुके थे।