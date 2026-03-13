13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाजीपुर

Ghazipur News: मुख्तार अंसारी के भाई को बड़ी राहत, कोर्ट ने 23 दुकानों की कुर्की की कार्रवाई को किया निरस्त

Mukhtar Ansari: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्ति के मामले में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी को राहत प्रदान की है। अदालत ने गाजीपुर के जिलाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को निरस्त करते हुए कुर्क की गई संपत्ति को मुक्त करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

गाजीपुर

image

Abhishek Singh

Mar 13, 2026

Mukhtar Ansari: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्ति के मामले में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी को राहत प्रदान की है। अदालत ने गाजीपुर के जिलाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को निरस्त करते हुए कुर्क की गई संपत्ति को मुक्त करने का आदेश दिया है।


यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकल पीठ ने मंसूर अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। साथ ही एमपी-एमएलए विशेष अदालत, गाजीपुर द्वारा जिलाधिकारी की कार्रवाई को सही ठहराने वाले आदेश को भी रद्द कर दिया गया।


याची की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में स्थित मंसूर अंसारी की 23 दुकानों को जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने 17 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब दिए गए निर्णय में अदालत ने कहा कि संबंधित 23 दुकानों को गैंगस्टर एक्ट के तहत अर्जित अवैध संपत्ति मानने के पर्याप्त आधार नहीं हैं। इसी कारण कुर्की की कार्रवाई को रद्द करते हुए संपत्ति को मुक्त करने का निर्देश दिया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 02:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / Ghazipur News: मुख्तार अंसारी के भाई को बड़ी राहत, कोर्ट ने 23 दुकानों की कुर्की की कार्रवाई को किया निरस्त

बड़ी खबरें

View All

गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

किशोर की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर की गई हत्या, परिजनों ने हाईवे किया जाम

Crime News
गाजीपुर

ऑनलाइन पर्ची-लंबी कतार ने ली जान, सिस्टम की भेंट चढ़ा मासूम, मां की गोद में तड़पकर छुटी सांसें

गाजीपुर

गाजीपुर में हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान मुन्ना भाई गिरफ्तार, STF ने प्राचार्य को भी पकड़ा

गाजीपुर

खटिया पर गाजीपुर कोर्ट पहुंचा बुजुर्ग, जज ने खटिया समेत भेजा जेल, जानें क्या है मामला

गाजीपुर

Ghazipur News: स्टेट बैंक की महिला कर्मचारी ने दोस्त की हत्या कर नदी में फेंका, मची सनसनी

गाजीपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.