21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाजीपुर

सरकारी स्कूल में बच्चों से ढुलवाई गई ईंट, वीडियो वायरल होने पर प्रधानाध्यापक निलंबित

एक सरकारी स्कूल में बच्चों द्वारा ईंट ढुलवाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है...

2 min read
Google source verification

गाजीपुर

image

Vijendra Mishra

Mar 21, 2026

फोटो- सोशल मीडिया

गाजीपुर: जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों द्वारा ईंट ढुलवाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा व्यवस्था और सर्व शिक्षा अभियान को लेकर तरह-तरह की बातें लोगों के जहन में उठ रही हैं। वीडियो में दिख रहा है कि छोटे बच्चे स्कूल ड्रेस में ईंट उठाने का काम कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया है।

गुरुवार का बताया जा रहा वीडियो

जानकारी के मुताबिक, वीडियो सैदपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय का है। इस वीडियो में कुछ छात्र एवं छात्राएं स्कूल ड्रेस में ईंट उठाने का कार्य कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो गुरुवार की सुबह 9 बजे के आसपास का है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने इस मामले में कार्रवाई की है और जांच भी बैठा दी गई है।

अन्य शिक्षकों पर भी कार्रवाई

वीडियो के वायरल होने के बाद इस घटना की जानकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी गई और बेसिक शिक्षा अधिकारी उपासना रानी ने प्रधानाध्यापक कमलेश कुमार को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही सहायक शिक्षक विवेक कुमार, प्रिया देवी और शिक्षामित्र राजपत के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की बात सामने आ रही है।

बिरनो के बीईओ को सौंपी गई जांच

प्रधानाध्यापक को सस्पेंड करने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसकी जांच बिरनो के बीईओ मिन्हाज आलम को सौंप दी है। इसके साथ ही अन्य शिक्षकों को भी प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस तरह के कृत्य कतई बर्दाश्त योग्य नहीं हैं। मामला प्रकाश में आने के बाद हमने प्रधानाध्यापक को निलंबित किया है। इसके साथ अन्य शिक्षकों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की गई है क्योंकि घटना के समय उन्होंने इस मामले की जानकारी अधिकारियों को नहीं दी। ऐसे में उनका दोष भी सिद्ध हो रहा है। फिलहाल, जांच बिठाई गई है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

क्या बोले प्रधानाध्यापक

दरअसल, गुरुवार को वायरल हुआ यह वीडियो लोगों के बीच पहुंचा तो लोग तरह-तरह की बातें करने लगे। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। इस घटना के संबंध में प्रधानाध्यापक ने बताया कि स्कूल में निर्माण का कार्य चल रहा है और बच्चे खुद से ही ईंट उठाना शुरू कर दिए। उन्हें ऐसा करने के लिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं दिया गया था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Mar 2026 12:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / सरकारी स्कूल में बच्चों से ढुलवाई गई ईंट, वीडियो वायरल होने पर प्रधानाध्यापक निलंबित

बड़ी खबरें

View All

गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जिला पूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, 83 एलपीजी सिलेंडर जब्त, तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

LPG-Cylinder
गाजीपुर

अनियंत्रित ट्रेलर मकान में घुसा, महिला की कुचलकर मौत, ग्रामीणों ने एनएच 124सी किया जाम

गाजीपुर

Ghazipur News: मुख्तार अंसारी के भाई को बड़ी राहत, कोर्ट ने 23 दुकानों की कुर्की की कार्रवाई को किया निरस्त

गाजीपुर

किशोर की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर की गई हत्या, परिजनों ने हाईवे किया जाम

Crime News
गाजीपुर

ऑनलाइन पर्ची-लंबी कतार ने ली जान, सिस्टम की भेंट चढ़ा मासूम, मां की गोद में तड़पकर छुटी सांसें

गाजीपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.