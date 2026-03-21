सरकारी स्कूल में बच्चों से ढुलवाई गई ईंट, वीडियो वायरल होने पर प्रधानाध्यापक निलंबित

प्रधानाध्यापक को सस्पेंड करने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसकी जांच बिरनो के बीईओ मिन्हाज आलम को सौंप दी है। इसके साथ ही अन्य शिक्षकों को भी प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस तरह के कृत्य कतई बर्दाश्त योग्य नहीं हैं। मामला प्रकाश में आने के बाद हमने प्रधानाध्यापक को निलंबित किया है। इसके साथ अन्य शिक्षकों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की गई है क्योंकि घटना के समय उन्होंने इस मामले की जानकारी अधिकारियों को नहीं दी। ऐसे में उनका दोष भी सिद्ध हो रहा है। फिलहाल, जांच बिठाई गई है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।