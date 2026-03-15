अनियंत्रित ट्रेलर मकान में घुसा, महिला की कुचलकर मौत, ग्रामीणों ने एनएच 124सी किया जाम

क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि गहमर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रेलर ने महिला को टक्कर मार डी है और एक मकान में घुस गया है। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर हिरासत में लिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में एक कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास जारी है ताकि हाईवे पर आवागमन सुचारू हो सके। पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर प्राप्त किया जा रहा है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।