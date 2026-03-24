फिल्म हिट करवाने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जा रहे हैं: धुरंधर-2 में अतीक के किरदार पर अफजाल अंसारी

हालांकि, फिल्म के डिस्क्लेमर में यह बताया गया है कि इसमें ऐसे किरदार भी है जो वास्तविक जीवन से प्रेरित है और इन्हीं में से चर्चित गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद का नाम भी कथित रूप से सामने आ रहा है, जिसे फिल्म में आतिफ अहमद नाम दिया गया है। फिल्म में इस किरदार को लेकर काफी चर्चा है और इस पर राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने आतिफ अहमद के किरदार को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री सच्ची घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है।