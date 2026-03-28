खून से लथपथ 6 साल की रेप पीड़िता को गोद में लेकर दर-दर की ठोकरें खाते रहे मां-बाप; दिल दहला देने वाला मामला

बच्ची के पिता ने बताया, '' चिकित्सकों ने तत्काल इलाज शुरू करने के बजाय पहले FIR दर्ज कराने की बात कहकर उन्हें थाने भेज दिया। जिसके बाद वह बच्ची को लेकर महिला अस्पताल के पास में स्थित कोतवाली पहुंचे, लेकिन मामला नंदगंज थाने का होने के कारण उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया गया। इसके बाद वह तेज धूप में गोद में तड़पती बच्ची को लेकर वह नंदगंज थाने पहुंचे। जहां कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में करीब 6 घंटे का समय लग गया।''