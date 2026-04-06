गाजीपुर में फर्जी इनकम टैक्स अफसर बनकर वसूली करने वाला गिरोह बेनकाब, 3 गिरफ्तार

Ghazipur News : गाजीपुर में व्यापारियों से इनकम टैक्स अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।