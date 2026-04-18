मुस्लिम महिला आरक्षण पर बवाल, अखिलेश यादव के बयान पर भड़के संजय निषाद, कहा- सिर्फ वोट बैंक बना रही सपा

मंत्री ने नोएडा में श्रमिकों से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा मजदूरों के साथ खड़ी रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। संजय निषाद ने कहा कि योगी सरकार गरीबों, पिछड़ों और मजदूरों के हित में लगातार काम कर रही है। गाजीपुर के कार्यकर्ता सम्मेलन में संजय निषाद ने सपा और अखिलेश यादव पर कई मुद्दों पर हमला बोला। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने वाले बयान को राजनीतिक चाल बताया। साथ ही सपा पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। मंत्री ने जोर दिया कि असली राजनीति गरीबों, महिलाओं और पिछड़ों को मुख्यधारा में लाने की है। भाजपा सरकार इसी दिशा में काम कर रही है।