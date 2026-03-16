यक्ष ऐप का कमाल: अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा, छह वाहनों के साथ आठ गिरफ्तार

फोटो सोर्स- रायबरेली पुलिस
Eight interstate vehicle thieves arrested: रायबरेली पुलिस ने यक्ष ऐप की मदद से अंतर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो बुलंदशहर, मऊ, संत कबीर नगर, जमुई (बिहार), हरिद्वार (उत्तराखंड), सतपुड़ा (बिहार) के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए गिरोह के पास से दो स्कॉर्पियो, दो अर्टिगा, एक किया, एक i10 बरामद की गई है। वाहन चोर राह चलते खड़ी गाड़ियों का ताला तोड़कर अंदर घुसते थे और इग्निशन एवं विंडो लॉक तोड़ देते थे। पहले से खरीदी गई 'ईसीएम' (इंजन कंट्रोल मॉड्यूल) को गाड़ी में फिट कर सेंसर डिवाइस को हटा देते थे। इन गाड़ियों को चोरी करके बंगाल और बिहार में बेच देते थे।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली के बछरावां थाना में 16 फरवरी 2026 को स्कॉर्पियो चोरी का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के खुलासे के लिए टीम लगाई गई थी। इसी क्रम में सीसीटीवी फुटेज और यक्ष ऐप के माध्यम से वाहन चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने दी।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो संगठित अपराध करने वाला गिरोह है, यह वाहनों की चोरी करता है। जिनके पास से कुल 6 वाहनों की बरामदगी हुई है, जिसमें एक बछरावां थाना से चोरी की गई स्कॉर्पियो भी शामिल है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरोह के सदस्यों के पास से एक इंजन कंट्रोल मॉड्यूल बरामद किया गया है। इसके साथ ही कई अन्य औजार भी मिले हैं। जिनकी मदद से वे काफी तेजी से गाड़ियों को खोल लेते थे। घटना का खुलासा यक्ष ऐप के माध्यम से किया गया है। जिसमें हमारी टीम ने सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन आदि को देखते हुए मऊ जिले पहुंची। जहां पर वाहन चोरों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई।
मऊ जिले में वाहन चोरों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। क्रिमिनल हिस्ट्री भी खंगाली गई। इसके साथ ही टेक्निकल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस आदि की मदद से पूरे गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुल 8 अपराधी हैं। इसमें दो स्कॉर्पियो, दो अर्टिगा, एक किया और एक आई-टेन कार शामिल हैं।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में अनिल उर्फ अनीश पुत्र लाल बाबू निवासी बुलंदशहर, रिंकू उर्फ राहुल पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी बुलंदशहर, जितेंद्र गुप्ता उर्फ जीतू पुत्र रामचंद्र गुप्ता निवासी एटा, प्रदीप सिंह उर्फ पिंटू पुत्र सुभाष सिंह निवासी मऊ, अरविंद पुत्र धरती निवासी संत कबीर नगर, राकेश कुमार उर्फ छोटू पुत्र सीताराम यादव निवासी जमुई, बिहार, राजू सिंह उर्फ योगेश पुत्र खड़क सिंह निवासी हरिद्वार उत्तराखंड, नौशाद उर्फ फहीम उर्फ राजू पुत्र समसूमिया निवासी सिकंदरा थाना जिला सतपुरा, बिहार शामिल हैं।
एसपी ने बताया कि मुखबिर की सटीक सूचना पर हरदोई शारदा नहर महाराजगंज मोड थाना बछरावां के पास से सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ अलग-अलग जनपदों में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। जिनके पास से भारी मात्रा में वाहन चोरी से संबंधित औजार मिले हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक बछरावां श्याम कुमार पाल, एसओजी प्रभारी अरविंद यादव, प्रभारी सर्विलेंस उप निरीक्षक चंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, और आरक्षी शामिल थे।
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