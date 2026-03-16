यक्ष ऐप का कमाल: अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा, छह वाहनों के साथ आठ गिरफ्तार

Eight interstate vehicle thieves arrested: रायबरेली पुलिस ने यक्ष ऐप की मदद से अंतर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो बुलंदशहर, मऊ, संत कबीर नगर, जमुई (बिहार), हरिद्वार (उत्तराखंड), सतपुड़ा (बिहार) के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए गिरोह के पास से दो स्कॉर्पियो, दो अर्टिगा, एक किया, एक i10 बरामद की गई है। वाहन चोर राह चलते खड़ी गाड़ियों का ताला तोड़कर अंदर घुसते थे और इग्निशन एवं विंडो लॉक तोड़ देते थे। पहले से खरीदी गई 'ईसीएम' (इंजन कंट्रोल मॉड्यूल) को गाड़ी में फिट कर सेंसर डिवाइस को हटा देते थे। इन गाड़ियों को चोरी करके बंगाल और बिहार में बेच देते थे।