16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायबरेली

यक्ष ऐप का कमाल: अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा, छह वाहनों के साथ आठ गिरफ्तार

Gang of vehicle thieves busted: रायबरेली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। 8 को गिरफ्तार किया गया है। चोरी के 6 वाहन बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के रहने वाले हैं।

2 min read
Google source verification

रायबरेली

image

Narendra Awasthi

Mar 16, 2026

पुलिस अधीक्षक रायबरेली, फोटो सोर्स- रायबरेली पुलिस

फोटो सोर्स- रायबरेली पुलिस

Eight interstate vehicle thieves arrested: रायबरेली पुलिस ने यक्ष ऐप की मदद से अंतर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो बुलंदशहर, मऊ, संत कबीर नगर, जमुई (बिहार), हरिद्वार (उत्तराखंड), सतपुड़ा (बिहार) के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए गिरोह के पास से दो स्कॉर्पियो, दो अर्टिगा, एक किया, एक i10 बरामद की गई है। वाहन चोर राह चलते खड़ी गाड़ियों का ताला तोड़कर अंदर घुसते थे और इग्निशन एवं विंडो लॉक तोड़ देते थे। पहले से खरीदी गई 'ईसीएम' (इंजन कंट्रोल मॉड्यूल) को गाड़ी में फिट कर सेंसर डिवाइस को हटा देते थे। इन गाड़ियों को चोरी करके बंगाल और बिहार में बेच देते थे।

अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा

उत्तर प्रदेश के रायबरेली के बछरावां थाना में 16 फरवरी 2026 को स्कॉर्पियो चोरी का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के खुलासे के लिए टीम लगाई गई थी। इसी क्रम में सीसीटीवी फुटेज और यक्ष ऐप के माध्यम से वाहन चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने दी।

जिसमें संगठित गिरोह को पकड़ा गया है

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो संगठित अपराध करने वाला गिरोह है, यह वाहनों की चोरी करता है। जिनके पास से कुल 6 वाहनों की बरामदगी हुई है, जिसमें एक बछरावां थाना से चोरी की गई स्कॉर्पियो भी शामिल है।

मऊ जिले में वाहन चोरों की हिस्ट्री खंगाली गई

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरोह के सदस्यों के पास से एक इंजन कंट्रोल मॉड्यूल बरामद किया गया है। इसके साथ ही कई अन्य औजार भी मिले हैं। जिनकी मदद से वे काफी तेजी से गाड़ियों को खोल लेते थे। घटना का खुलासा यक्ष ऐप के माध्यम से किया गया है। जिसमें हमारी टीम ने सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन आदि को देखते हुए मऊ जिले पहुंची। जहां पर वाहन चोरों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई।

कुल आठ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया

मऊ जिले में वाहन चोरों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। क्रिमिनल हिस्ट्री भी खंगाली गई। इसके साथ ही टेक्निकल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस आदि की मदद से पूरे गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुल 8 अपराधी हैं। इसमें दो स्कॉर्पियो, दो अर्टिगा, एक किया और एक आई-टेन कार शामिल हैं।

इन्हें किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ‌पकड़े गए अभियुक्तों में अनिल उर्फ अनीश पुत्र लाल बाबू निवासी बुलंदशहर, रिंकू उर्फ राहुल पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी बुलंदशहर, जितेंद्र गुप्ता उर्फ जीतू पुत्र रामचंद्र गुप्ता निवासी एटा, प्रदीप सिंह उर्फ पिंटू पुत्र सुभाष सिंह निवासी मऊ, अरविंद पुत्र धरती निवासी संत कबीर नगर, राकेश कुमार उर्फ छोटू पुत्र सीताराम यादव निवासी जमुई, बिहार, राजू सिंह उर्फ योगेश पुत्र खड़क सिंह निवासी हरिद्वार उत्तराखंड, नौशाद उर्फ फहीम उर्फ राजू पुत्र समसूमिया निवासी सिकंदरा थाना जिला सतपुरा, बिहार शामिल हैं।

मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी

एसपी ने बताया कि मुखबिर की सटीक सूचना पर हरदोई शारदा नहर महाराजगंज मोड थाना बछरावां के पास से सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ अलग-अलग जनपदों में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। जिनके पास से भारी मात्रा में वाहन चोरी से संबंधित औजार मिले हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक बछरावां श्याम कुमार पाल, एसओजी प्रभारी अरविंद यादव, प्रभारी सर्विलेंस उप निरीक्षक चंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, और आरक्षी शामिल थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Mar 2026 06:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / यक्ष ऐप का कमाल: अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा, छह वाहनों के साथ आठ गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भाजपा विधायक के खिलाफ डीएम कार्यालय पर धरना, बोले घर के अंदर लगवाया जा रहा खड़ंजा

जानकारी देता पीड़ित, फोटो सोर्स- पत्रिका
रायबरेली

ट्रक में बाइक सवारों को रौंदा, साइकिल में मारी टक्कर दो की मौत, एक छात्रा की हालत गंभीर

रायबरेली

आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, सुरक्षा पाने के लिए रची कहानी

swami avimukteshwaranand shankaracharya
रायबरेली

बहन के तिलक का सामान लेने गए भाई की मौत, 2 दोस्तों की भी जान गई, एक साथ 3 शव पहुंचे गांव

दुर्घटनाग्रस्त कार, फोटो सोर्स- 'X' रायबरेली पुलिस
रायबरेली

रायबरेली में शिवलिंग पर त्रिशूल से हमला, वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप

त्रिशूल से शिवलिंग खंडित, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब वायरल वीडियो
रायबरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.