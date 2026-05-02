Viral Reel Case: रायबरेली के व्यस्त चौराहे पर युवतियों ने रोका ट्रैफिक, वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी

Viral Reel Raebareli : सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत कई बार लोगों को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती है, जो न केवल उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं, बल्कि दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। ऐसा ही एक मामला रायबरेली शहर से सामने आया है, जहां दो युवतियों द्वारा बीच चौराहे पर रील बनाना अब चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

