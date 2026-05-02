Viral Reel Case: रायबरेली के व्यस्त चौराहे पर युवतियों ने रोका ट्रैफिक, वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी

व्यस्त डिग्री कॉलेज चौराहे पर ट्रैफिक रोककर बनाई गई रील, जान जोखिम में डालने पर उठा सवाल; पुलिस पहचान में जुटी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Viral Reel Raebareli : सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत कई बार लोगों को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती है, जो न केवल उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं, बल्कि दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। ऐसा ही एक मामला रायबरेली शहर से सामने आया है, जहां दो युवतियों द्वारा बीच चौराहे पर रील बनाना अब चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
मामला शहर के सबसे व्यस्त डिग्री कॉलेज चौराहे का है, जहां रोजाना भारी ट्रैफिक रहता है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो युवतियां चौराहे के बीच खड़ी होकर रील बना रही हैं। इतना ही नहीं, वे आने-जाने वाले वाहनों को रुकने का इशारा भी करती नजर आ रही हैं। इस दौरान न तो उन्होंने अपनी सुरक्षा का ध्यान रखा और न ही ट्रैफिक नियमों का पालन किया। यह घटना ऐसे स्थान पर हुई, जहां थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया। कुछ ही घंटों में इसे हजारों लोगों ने देख लिया और इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कई लोगों ने इस कृत्य को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कड़ी आलोचना की, वहीं कुछ यूजर्स ने इसे ट्रेंड और लोकप्रियता की होड़ का नतीजा बताया।
वीडियो वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। शहर कोतवाल शिव शंकर सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर दोनों युवतियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पहचान होने के बाद उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डिग्री कॉलेज चौराहा शहर के सबसे व्यस्त स्थानों में से एक है, जहां दिनभर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में बीच सड़क पर खड़े होकर रील बनाना न केवल ट्रैफिक बाधित करता है, बल्कि दुर्घटना की संभावना को भी बढ़ा देता है। सूत्रों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां सड़क सुरक्षा नियमों का खुला उल्लंघन हैं और इन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और उसके दुष्प्रभावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाइक्स, शेयर और फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ में लोग अपनी और दूसरों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां रील या वीडियो बनाने के दौरान लोग गंभीर हादसों का शिकार हुए हैं। इसके बावजूद इस प्रवृत्ति में कमी नहीं आ रही है।
ट्रैफिक नियमों के अनुसार, सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की गतिविधियां करना अवैध है, जिससे यातायात बाधित हो या दुर्घटना का खतरा पैदा हो। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ट्रैफिक को रोकता है या सड़क पर खतरनाक तरीके से व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना और अन्य दंड शामिल हैं।
पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के खतरनाक कदम न उठाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की रील या वीडियो बनाते समय अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।
यह घटना केवल एक वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक चेतावनी भी है। खासकर युवाओं के बीच बढ़ती सोशल मीडिया की लत और लोकप्रियता की चाहत उन्हें जोखिम भरे फैसले लेने पर मजबूर कर रही है। जरूरत है कि इस दिशा में जागरूकता बढ़ाई जाए और लोगों को यह समझाया जाए कि कुछ मिनटों की प्रसिद्धि के लिए अपनी जान जोखिम में डालना समझदारी नहीं है।
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