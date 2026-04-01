रायबरेली में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाए जाने पर हंगामा, प्रशासन पर लगाए आरोप

Outrage over removal of Dr Bhimrao Ambedkar's statue in Rae Bareli: रायबरेली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटाए जाने का मामला सामने आया। ‌मूर्ति गायब होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। उन्होंने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया है। हंगामे की खबर सुनकर मौके पर क्षेत्रीय विधायक राहुल लोधी भी पहुंच गए। प्रशासन से बातचीत करने के बाद उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान कराया जाएगा। मामला बछरावां थाना क्षेत्र का है। इधर जिले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शोभा यात्रा निकल गई और सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया।