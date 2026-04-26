ठांय-ठांय..ठांय…! एनकाउंटर के बाद 50 हजार का कुख्यात अपराधी नजमुद्दीन चढ़ा पुलिस के हत्थे; रायबरेली पुलिस को मिली सफलता

जानकारी के मुताबिक, घटना डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के आईटीबीपी के पास की है। पुलिस टीम इलाके में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक कंटेनर गाड़ी को रोका गया, जिसमें सवार बदमाशों ने पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।