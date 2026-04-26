ठांय-ठांय..ठांय…! एनकाउंटर के बाद 50 हजार का कुख्यात अपराधी नजमुद्दीन चढ़ा पुलिस के हत्थे; रायबरेली पुलिस को मिली सफलता

एनकाउंटर के बाद 50 हजार का कुख्यात अपराधी नजमुद्दीन पुलिस के हत्थे चढ़ा। फोटो सोर्स- IANS
Criminal Arrested After Encounter: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन लंगड़ा' के तहत पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक 50 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। वहीं, अंधेरे का फायदा उठाकर एक अन्य अपराधी मौके फरार हो गया।
जानकारी के मुताबिक, घटना डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के आईटीबीपी के पास की है। पुलिस टीम इलाके में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक कंटेनर गाड़ी को रोका गया, जिसमें सवार बदमाशों ने पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।
स्थिति को देखते हुए पुलिस ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से कुछ देर तक फायरिंग हुई। इस दौरान पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में लग गई और वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा। वहीं उसका दूसरा साथी अंधेरे और अफरा-तफरी का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।
घायल बदमाश को तुरंत पुलिस ने काबू में लिया और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान नजमुद्दीन के रूप में हुई है, जो बरेली जनपद का रहने वाला बताया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार नजमुद्दीन एक शातिर अपराधी है और उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और एक कंटेनर गाड़ी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस फरार साथी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और 'ऑपरेशन लंगड़ा' के तहत ऐसे अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
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