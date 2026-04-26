भांजे ने बनाया नहाते समय वीडियो; फिर दिखाकर कई बार करता रहा युवती का रेप; बरेली में लड़की का रिश्ता टूटा

पीड़िता के मुताबिक आरोपी रिश्ते में उसका भांजा लगता है और घर में उसका आना-जाना था। इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने दो साल पहले कथित रूप से युवती की नहाते समय चोरी-छिपे अश्लील वीडियो बना ली। युवती का आरोप है कि वीडियो बनाने के बाद आरोपी उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर लगातार दबाव बनाने लगा। इसी धमकी के सहारे वह लंबे समय तक उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा।