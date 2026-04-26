भांजे ने बनाया नहाते समय वीडियो; फिर दिखाकर कई बार करता रहा युवती का रेप; बरेली में लड़की का रिश्ता टूटा

भांजे ने बनाया नहाते समय वीडियो। फोटो सोर्स-Ai
Video Made By Bhanja While Bathing Mami: बरेली के सीबीगंज क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक युवती ने अपने रिश्ते के भांजे पर चोरी-छिपे अश्लील वीडियो बनाने, ब्लैकमेल करने, नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और शादी तुड़वाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता के मुताबिक आरोपी रिश्ते में उसका भांजा लगता है और घर में उसका आना-जाना था। इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने दो साल पहले कथित रूप से युवती की नहाते समय चोरी-छिपे अश्लील वीडियो बना ली। युवती का आरोप है कि वीडियो बनाने के बाद आरोपी उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर लगातार दबाव बनाने लगा। इसी धमकी के सहारे वह लंबे समय तक उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक दिन आरोपी ने उसे कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेहोश होने के बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का कहना है कि इस दौरान आरोपी ने आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिए, जिन्हें आधार बनाकर बाद में ब्लैकमेल करता रहा।
पीड़िता के मुताबिक आरोपी लगातार अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता रहा। इसी डर और बदनामी की आशंका के कारण वह लंबे समय तक चुप रही। उसका कहना है कि आरोपी धमकी देकर उसे मानसिक रूप से परेशान करता रहा और लगातार दबाव बनाता रहा।
मामले ने नया मोड़ तब लिया जब युवती की शादी फरीदपुर में तय हुई। पीड़िता के अनुसार 13 जून को बारात आने वाली थी और परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं। आरोप है कि इसी बीच आरोपी फरीदपुर पहुंच गया और वहां कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो व फोटो दिखाकर रिश्ता तुड़वा दिया। इस घटना के बाद युवती और उसके परिवार को बड़ा मानसिक आघात लगा।
परिवार का कहना है कि जिस रिश्ते पर भरोसा था, उसी ने विश्वास तोड़ा। युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने न सिर्फ उसकी अस्मिता से खिलवाड़ किया, बल्कि उसका वैवाहिक जीवन शुरू होने से पहले ही बर्बाद करने की कोशिश की। यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।
पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में डिजिटल साक्ष्यों और पीड़िता के आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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