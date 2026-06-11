मौलाना तौकीर के गुर्गे साजिद, रिषभ ठाकुर, तस्कर उस्मान व कलेक्टर समेत 16 की खुली हिस्ट्रीशीट

थाना शाही क्षेत्र के फिरोजपुर निवासी एहसान खां पुत्र मो रजा खां, बसई निवासी मुनीश पुत्र राममूर्तिलाल और सुकाली निवासी संजय उर्फ संजू उर्फ रघु पुत्र राजेंद्र की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। इन पर लूट, चोरी, छिनैती और हत्या के प्रयास जैसे मामलों में कार्रवाई हो चुकी है। कुछ आरोपियों के खिलाफ एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा थाना क्योलड़िया के सतवन पट्टी निवासी सलीम हुसैन पुत्र गुलाम हुसैन, कमलापुर निवासी कलेक्टर उर्फ पहलवान उर्फ राजू पुत्र छत्रपाल को भी हिस्ट्रीशीटर घोषित किया गया है। दोनों के खिलाफ हत्या, लूट और चोरी से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं। विशेष रूप से कल्लेदार पर 26 मुकदमों का लंबा आपराधिक इतिहास दर्ज है।