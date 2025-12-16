बरेली बवाल, सात चार्जसीट, पांच मुकदमो की रफ्तार तेज, पुलिस ने किया ऐसा इंतजाम सालों साल जेल में रहेंगे मौलाना समेत तमाम

लेकिन दंगाइयों की बर्बरता यहीं नहीं रुकी। पुलिसकर्मियों से हथियार, वायरलेस सेट और एंटी-राइट गन तक छीन ली गई। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती दी गई। इस मामले में पुलिस ने दंगा, सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान और पुलिस पर जानलेवा हमला जैसी कठोर धाराओं में कुल 12 मुकदमे दर्ज किए। अब तक की कार्रवाई में पुलिस 100 से अधिक आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है, जबकि 18 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। गहन विवेचना के बाद सात मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। शेष पांच मुकदमों की जांच तेज रफ्तार से चल रही है और जल्द ही और नामों पर शिकंजा कसने की तैयारी है।