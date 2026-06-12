जनता की जान से खिलवाड़, आंधी में ताश के पत्तों की तरह ढह गये यूनिपोल, तीन विज्ञापन एजेंसियों पर 22 लाख जुर्माना, होगी एफआईआर

घटनाओं के बाद नगर निगम ने शहरभर में लगे सभी यूनिपोल और बड़े विज्ञापन ढांचों की तकनीकी जांच एवं सुरक्षा ऑडिट के आदेश जारी कर दिए हैं। संबंधित एजेंसियों से निर्माण संबंधी तकनीकी रिपोर्ट, डिजाइन स्वीकृति और गुणवत्ता प्रमाणपत्र भी तलब किए गए हैं। जांच में यह परखा जाएगा कि यूनिपोल निर्धारित सुरक्षा मानकों और स्वीकृत डिजाइन के अनुरूप लगाए गए थे या नहीं। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।