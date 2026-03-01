16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी पर मुकदमा दर्ज…राजनीतिक हलचल तेज, जानें पूरा मामला

चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर ने कहा कि करीब 35 साल पहले तत्कालीन विधायक हरिशंकर तिवारी द्वारा पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ उमर मार्ग का शिलापट्ट लगाया गया था। उन्होंने बताया कि भूलवश उसी पुराने शिलापट्ट पर नए कार्य का शिलापट्ट लगा दिया गया था।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Mar 16, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी

गोरखपुर के बड़हलगंज थाने में चिल्लूपार के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के खिलाफ धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला उस समय हुआ जब पूर्व विधायक ने चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर को फोन पर हैसियत बताने और देख लेने की धमकी देने लगे।

इसके बाद रविवार की रात महेश उमर ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी पूर्वांचल के बाहुबली और कद्दावर नेता रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं।

पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी का लगा था शिलापट्ट

जानकारी के मुताबिक बड़हलगंज के सोती चौराहे पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का शिलापट्ट लगा था। उसे हटाकर नगर पंचायत द्वारा नया शिलापट्ट लगाया गया है। इसके बाद मामला बढ़ता चला गया स्थानीय लोगों के विरोध के बाद नगर पंचायत ने नए शिलापट्ट को हटाकर दूसरे स्थान पर लगा दिया।

जानकारी के मुताबिक सोती चौराहे पर वर्ष 11 फरवरी 1995 को तत्कालीन विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी द्वारा पूर्व चेयरमैन विश्वनाथ उमर मार्ग के लोकार्पण का शिलापट्ट लगाया गया था।

पुराने शिलापट्ट को हटाकर नए शिलापट्ट लगाने पर शुरू हुआ विवाद

यह शिलापट्ट कई वर्षों से वहीं स्थापित था। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले नगर पंचायत बड़हलगंज ने उसी स्थान पर नया शिलापट्ट लगा दिया। जैसे ही इसकी जानकारी पूर्व मंत्री के समर्थकों और स्थानीय लोगों को हुई, उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। विरोध बढ़ने के बाद नगर पंचायत प्रशासन ने आनन-फानन में नए शिलापट्ट को वहां से हटाकर दूसरे स्थान पर लगा दिया।

इसके साथ ही पुराने शिलापट्ट की साफ-सफाई भी कर दी गई, लेकिन तब तक मामला राजनीतिक तुल पकड़ लिया। इसी मामले को लेकर पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर के बीच मोबाइल फोन पर हॉट टॉक भी हुआ।

फोन पर पूर्व विधायक ने चेयरमैन प्रतिनिधि को देख लेने की दी धमकी

हालांकि पूर्व विधायक से चेयरमैन प्रतिनिधि बार बार अपनी गलती को भूलवश मान रहे थे लेकिन पूर्व विधायक लगातार उन्हें हैसियत में रहने और ठीक कर देने की धमकी दी गई।

चेयरमैन प्रतिनिधि की ओर से इस बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल किया गया है। बड़हलगंज थानाप्रभारी सुनील कुमार राय ने बताया कि महेश उमर की तहरीर पर पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

ये भी पढ़ें

‘माफिया की जमीन खाली कराओ, वहीं बनाओ गरीबों के घर’ – CM योगी का अधिकारियों को निर्देश
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

16 Mar 2026 09:54 pm

Published on:

16 Mar 2026 09:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी पर मुकदमा दर्ज…राजनीतिक हलचल तेज, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ट्रक ड्राइवर ही निकला चोर…45 लाख का फिलिप्स एलईडी बल्ब बरामद

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पाटिल निमिष दशरथ ने संभाला एसपी सिटी का कार्यभार, लगातार तीन वर्षों तक गाजियाबाद में तैनाती का बना चुके हैं रिकॉर्ड

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

SBI हेल्थ इंश्योरेंस से ठगी, मरीजों को बिना एडमिट किए फर्जी बीमा क्लेम जमा कराने का पर्दाफाश

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

मणिशंकर अय्यर दिमागी संतुलन खो चुके हैं…उन्हें गोरखपुर में बन रहे मेंटल हास्पिटल में आना चाहिए – रवि किशन

गोरखपुर

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का अधिकारियों पर सनसनीखेज बयान, बोले…

Up news, SI exam
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.