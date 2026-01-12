‘बाइक रोको मेरा जूता गिर गया है’, चाचा को भतीजी ने ‘चतुराई’ से रुकवाया और फिर….

घटना रविवार सुबह करीब 11 बजे की बताई जा री है। मामले के मुताबिक, थाना पालीमुकीमपुर के गांव टोडरपुर निवासी संतोष कुमार यादव खेतीबाड़ी का काम करते हैं। उनकी 3 बच्चों में सबसे बड़ी इकलौती बेटी 16 साल की निक्की यादव कस्बा सांकरा स्थित श्रीकृष्ण इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में पढ़ती है। परिजनों के मुताबिक निक्की को 2 दिन पहले घरेलू कामकाज ना करने पर उसकी मां नीशू देवी ने डांट दिया था। जिसके बाद से ही वह गुस्से में थी।