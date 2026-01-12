12 जनवरी 2026,

सोमवार

अलीगढ़

‘बाइक रोको मेरा जूता गिर गया है’, चाचा को भतीजी ने ‘चतुराई’ से रुकवाया और फिर….

Crime News: भतीजी ने चाचा से गाड़ी रुकवाई। उसने चाचा से कहा कि चाचा बाइक रोको जूता गिर गया है। जैसे ही गाड़ी चाचा ने रोकी तो भतीजी ने जानिए क्या कर डाला?

अलीगढ़

image

Harshul Mehra

Jan 12, 2026

9th grade student jumped into canal in aligarh upset with her mother

9वीं की छात्रा ने किया 'खेल'। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक भतीजी ने चाचा से बाइक रोकने को कहा उसके बाद उसने नहर में छलांग लगा दी।

Aligarh Crime: चाचा से गाड़ी रुकवाकर भतीजी ने नहर में लगाई छलांग

भतीजी ने चाचा से कहा, '' गाड़ी रोको, मेरा जूता गिर गया है।'' बाइक के रुकते ही किशोरी करीब 10 कदम दूर पीछे लौटी। इसके बाद उसने जूता उठाया और हजारा नहर में छलांग लगा दी।

बताया जा रहा है कि पुलिस ने गोताखोरों से तलाश कराई, मगर भतीजी का कुछ पता नहीं लगा। किशोरी को उसकी मां ने 2 दिन पहले किसी बात पर डांट दिया था। इसी बात से नाराज होकर उसने खाना-पीना छोड़ दिया था। भतीजी को समझाने के उद्देश्य से ही चाचा उसे दादी के साथ ननिहाल ले जा रहा था।

क्या है पूरा मामला

घटना रविवार सुबह करीब 11 बजे की बताई जा री है। मामले के मुताबिक, थाना पालीमुकीमपुर के गांव टोडरपुर निवासी संतोष कुमार यादव खेतीबाड़ी का काम करते हैं। उनकी 3 बच्चों में सबसे बड़ी इकलौती बेटी 16 साल की निक्की यादव कस्बा सांकरा स्थित श्रीकृष्ण इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में पढ़ती है। परिजनों के मुताबिक निक्की को 2 दिन पहले घरेलू कामकाज ना करने पर उसकी मां नीशू देवी ने डांट दिया था। जिसके बाद से ही वह गुस्से में थी।

अलीगढ़ में छात्रा ने लगाई नहर में छलांग

रविवार की सुबह चााचा अंकित कुमार यादव निक्की को अपने घर पर ले आए। अंकित के अनुसार निक्की उनके घर रहने को तैयार नहीं हुई। जिसके बाद वह निक्की को मां कुसुमा देवी के साथ अपनी ननिहाल गांव ककरौआ ले जा रहे थे। इसी दौरान निक्की ने चाचा से गाड़ी रोकने को कहा और नहर में छलांग लगा दी। नहर में छलांग लगाते ही चाचा और दादी ने शोर मचाया। जिसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई।

Aligarh News: मामले को लेकर क्या बोली पुलिस

मामले को लेकर SHO सरिता द्विवेदी ने बताया कि छात्रा की तलाश स्थानीय गोताखोरों की मदद से कराई गई। कुछ पता नहीं लगा। अब NDRF की टीम बुलाकर तलाश कराएंगे।

