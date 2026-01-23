23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

अस्पताल में भर्ती नृत्य गोपाल दास महाराज से मिलने पहुंचे सीएम योगी, विहिप के हैं संस्थापक

CM Yogi Meet Nritya Gopal Das Maharaj : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेदांता अस्पताल में भर्ती नृत्य गोपाल दास महाराज से मिलने पहुंचे।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 23, 2026

नृत्य गोपाल दास महाराज से अस्पताल में मिलने पहुंचे सीएम योगी, PC- IANS

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महाराज से मुलाकात की है और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी ली है।

नृत्य गोपाल दास महाराज से मुलाकात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है और बताया कि उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत कर स्वास्थ्य की जानकारी ली है।

सीएम ने एक्स पर लिखा कि लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल में श्री मणिरामदास छावनी के पूज्य महंत एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महाराज से आज भेंट कर उनका कुशल-क्षेम जाना तथा चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी ली। इसके साथ ही सीएम ने उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है।

मेंदाता में भर्ती हैं नृत्य गोपाल दास महाराज

नृत्य गोपाल दास महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार, उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। उन्हें आंतों में संक्रमण (दस्त) की समस्या थी। उन्हें तुरंत (आईसीयू) में भर्ती कराया गया और डॉक्टर उनकी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। इसके पहले पिछले साल सितंबर महीने में भी उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, तब भी उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।

महंत नृत्य गोपाल दास 2019 से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, विशेष रूप से मूत्र संबंधी समस्याओं और खाने में असमर्थता के कारण उनका स्वास्थ्य कई बार खराब हो चुका है। पिछले चार वर्षों में उन्हें कई बार मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

महंत नृत्य गोपाल दास मणिरामदास छावनी मंदिर के प्रमुख और राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख हैं, जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जनवरी 1993 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा स्थापित किया गया ट्रस्ट है। यह ट्रस्ट राम मंदिर के निर्माण की देखरेख करता है।

मथुरा हुआ था जन्म

मथुरा के केरहाला गांव में 11 जून, 1938 को जन्मे महंत नृत्य गोपाल दास ने अयोध्या में रामायण भवन, श्री रंगनाथ मंदिर और श्री चार धाम मंदिर सहित कई महत्वपूर्ण मंदिरों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राम जन्मभूमि आंदोलन से उनका जुड़ाव कई दशकों तक फैला हुआ है।

ये भी पढ़ें

हरिद्वार में तलाक के सवालों पर भड़कीं अपर्णा यादव, बोलीं- नहाते वक्त महिला का वीडियो बनाया
देहरादून
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 09:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अस्पताल में भर्ती नृत्य गोपाल दास महाराज से मिलने पहुंचे सीएम योगी, विहिप के हैं संस्थापक

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चार दिन ठप रहेगी बैंकिंग व्यवस्था, हड़ताल और अवकाश ने बढ़ाई ग्राहकों की चिंता, पहले निपटाएं जरूरी काम

24 से 27 जनवरी तक बैंकिंग सेवाएं रहेंगी बाधित, पहले निपटा लें जरूरी काम (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

गोमती नदी में चलेगा एसी टूरिस्ट क्रूज, लखनऊ को मिलेगा नया पर्यटन आकर्षण

गोमती नदी में चलेगा एसी टूरिस्ट क्रूज
लखनऊ

स्वतंत्रता संग्राम के उस वीर योद्धा की जयंती, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी,जानिए उसके बारे में

काकोरी कांड के अमर नायक ठाकुर रोशन सिंह की जयंती, राष्ट्र प्रथम के संकल्प को किया गया नमन (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

नोएडा जैसा कांड लखनऊ में! अचानक कुएं में समा गया युवक, ईयरबड ने बचाई जान

लखनऊ

सायरन बजे… सड़कों पर भागने लगे लोग, आसमान में गड़गड़ाए सेना के हेलीकॉप्टर, पूरे यूपी में हुआ ब्लैकआउट

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.