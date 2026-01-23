अस्पताल में भर्ती नृत्य गोपाल दास महाराज से मिलने पहुंचे सीएम योगी, विहिप के हैं संस्थापक

नृत्य गोपाल दास महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार, उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। उन्हें आंतों में संक्रमण (दस्त) की समस्या थी। उन्हें तुरंत (आईसीयू) में भर्ती कराया गया और डॉक्टर उनकी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। इसके पहले पिछले साल सितंबर महीने में भी उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, तब भी उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।