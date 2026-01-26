टेबल की जगह बेड… स्पा सेंटर की आड़ में गंदा खेल, बंगाल और नेपाल की लड़कियां देती थीं ‘खास सर्विस’

जब पुलिस को पूरी पक्की जानकारी मिल गई, तो सीओ तृतीय सर्वम सिंह, एसीएम दिग्विजय सिंह और सिविल लाइंस थाना प्रभारी विनोद कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों स्पा सेंटरों पर एक साथ छापा मारा गया। वहां से कुल सात युवतियां पकड़ी गईं। इनमें से कुछ बंगाल की और कुछ नेपाल की बताई जा रही हैं। 'क्लाउड-7' स्पा के संचालक पार्टनर संजय और उसका रिसेप्शनिस्ट भी हिरासत में लिया गया। साथ ही पांच ग्राहक भी मौके से पकड़े गए। कुल मिलाकर 14 लोग पुलिस के कब्जे में आए।