अलीगढ़

टेबल की जगह बेड… स्पा सेंटर की आड़ में गंदा खेल, बंगाल और नेपाल की लड़कियां देती थीं ‘खास सर्विस’

Crime News: अलीगढ़ के मंगलम कॉम्प्लेक्स में चल रहे दो स्पा सेंटरों पर पुलिस ने छापा मारकर देह व्यापार का खुलासा किया है। स्पा में बेड, संदिग्ध सामग्री और आपत्तिजनक व्यवस्थाएं मिलीं।

अलीगढ़

image

Anuj Singh

Jan 26, 2026

spa center raid demo pic

Aligarh Crime News: अलीगढ़ में पुलिस ने रविवार शाम एक बड़ी कार्रवाई की। समद रोड पर स्थित मंगलम कॉम्प्लेक्स में दो स्पा-मसाज सेंटरों की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें सात लड़कियां, स्पा सेंटर के संचालक, कर्मचारी और पांच ग्राहक शामिल हैं। मौके से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं।

पुलिस को पहले से शिकायतें मिल रही थीं

पुलिस को काफी समय से खबर मिल रही थी कि मंगलम कॉम्प्लेक्स के पहले माले पर 'क्लासिक स्पा' और दूसरे माले पर 'क्लाउड-7 स्पा' नाम के सेंटर चल रहे हैं। यहां मसाज के नाम पर गलत काम कराए जा रहे थे। पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाने के लिए पहले एक पुलिसकर्मी को साधारण ग्राहक बनाकर भेजा। उसने देखा कि वहां मसाज के अलावा अन्य सुविधाएं देने के लिए 2500 रुपये से शुरूआती पैसे मांगे जा रहे थे। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की।

छापेमारी में कौन-कौन पकड़े गए?

जब पुलिस को पूरी पक्की जानकारी मिल गई, तो सीओ तृतीय सर्वम सिंह, एसीएम दिग्विजय सिंह और सिविल लाइंस थाना प्रभारी विनोद कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों स्पा सेंटरों पर एक साथ छापा मारा गया। वहां से कुल सात युवतियां पकड़ी गईं। इनमें से कुछ बंगाल की और कुछ नेपाल की बताई जा रही हैं। 'क्लाउड-7' स्पा के संचालक पार्टनर संजय और उसका रिसेप्शनिस्ट भी हिरासत में लिया गया। साथ ही पांच ग्राहक भी मौके से पकड़े गए। कुल मिलाकर 14 लोग पुलिस के कब्जे में आए।

सेंटरों में क्या-क्या मिला?

पुलिस ने दोनों सेंटरों की अच्छी तरह तलाशी ली। वहां छोटे-छोटे कमरे बनाए गए थे। मसाज टेबल की जगह बेड लगे हुए थे। हर सेंटर में लगभग छह-छह बेड थे। पुलिस ने कई संदिग्ध चीजें और स्पा से जुड़े सामान बरामद किए। ये सबूत दिखाते हैं कि यहां सिर्फ मसाज नहीं, बल्कि गलत काम चल रहा था। कार्रवाई के दौरान 'क्लासिक' स्पा का एक कर्मचारी भागने में कामयाब हो गया। बाद में महिला थाना पुलिस को बुलाया गया और सभी को सिविल लाइंस थाने ले जाया गया।

पूछताछ जारी, जल्द होगी एफआईआर

पुलिस सभी पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये दोनों स्पा सेंटर काफी समय से चल रहे थे। सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि स्पा सेंटरों में देह व्यापार साफ तौर पर चल रहा था। सात युवतियों, संचालक, कर्मचारी और पांच ग्राहकों को हिरासत में लिया गया है। आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। पूछताछ पूरी होने के बाद सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

पहले भी ऐसे मामले सामने आए

कुछ दिन पहले ही बन्नादेवी थाना क्षेत्र में पुलिस ने होटलों में चल रहे देह व्यापार के रैकेट का पर्दाफाश किया था। वहां कई कमरों से युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे। पुलिस ने होटल संचालकों पर भी सख्त कार्रवाई की थी। अब अलीगढ़ पुलिस ऐसे गंदे धंधों पर लगातार नजर रख रही है और कार्रवाई कर रही है।

Published on:

26 Jan 2026 07:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / टेबल की जगह बेड… स्पा सेंटर की आड़ में गंदा खेल, बंगाल और नेपाल की लड़कियां देती थीं ‘खास सर्विस’

