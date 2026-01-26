टेबल की जगह बेड… स्पा सेंटर की आड़ में गंदा खेल, बंगाल और नेपाल की लड़कियां देती थीं ‘खास सर्विस’

spa center raid demo pic
Aligarh Crime News: अलीगढ़ में पुलिस ने रविवार शाम एक बड़ी कार्रवाई की। समद रोड पर स्थित मंगलम कॉम्प्लेक्स में दो स्पा-मसाज सेंटरों की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें सात लड़कियां, स्पा सेंटर के संचालक, कर्मचारी और पांच ग्राहक शामिल हैं। मौके से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं।
पुलिस को काफी समय से खबर मिल रही थी कि मंगलम कॉम्प्लेक्स के पहले माले पर 'क्लासिक स्पा' और दूसरे माले पर 'क्लाउड-7 स्पा' नाम के सेंटर चल रहे हैं। यहां मसाज के नाम पर गलत काम कराए जा रहे थे। पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाने के लिए पहले एक पुलिसकर्मी को साधारण ग्राहक बनाकर भेजा। उसने देखा कि वहां मसाज के अलावा अन्य सुविधाएं देने के लिए 2500 रुपये से शुरूआती पैसे मांगे जा रहे थे। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की।
जब पुलिस को पूरी पक्की जानकारी मिल गई, तो सीओ तृतीय सर्वम सिंह, एसीएम दिग्विजय सिंह और सिविल लाइंस थाना प्रभारी विनोद कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों स्पा सेंटरों पर एक साथ छापा मारा गया। वहां से कुल सात युवतियां पकड़ी गईं। इनमें से कुछ बंगाल की और कुछ नेपाल की बताई जा रही हैं। 'क्लाउड-7' स्पा के संचालक पार्टनर संजय और उसका रिसेप्शनिस्ट भी हिरासत में लिया गया। साथ ही पांच ग्राहक भी मौके से पकड़े गए। कुल मिलाकर 14 लोग पुलिस के कब्जे में आए।
पुलिस ने दोनों सेंटरों की अच्छी तरह तलाशी ली। वहां छोटे-छोटे कमरे बनाए गए थे। मसाज टेबल की जगह बेड लगे हुए थे। हर सेंटर में लगभग छह-छह बेड थे। पुलिस ने कई संदिग्ध चीजें और स्पा से जुड़े सामान बरामद किए। ये सबूत दिखाते हैं कि यहां सिर्फ मसाज नहीं, बल्कि गलत काम चल रहा था। कार्रवाई के दौरान 'क्लासिक' स्पा का एक कर्मचारी भागने में कामयाब हो गया। बाद में महिला थाना पुलिस को बुलाया गया और सभी को सिविल लाइंस थाने ले जाया गया।
पुलिस सभी पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये दोनों स्पा सेंटर काफी समय से चल रहे थे। सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि स्पा सेंटरों में देह व्यापार साफ तौर पर चल रहा था। सात युवतियों, संचालक, कर्मचारी और पांच ग्राहकों को हिरासत में लिया गया है। आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। पूछताछ पूरी होने के बाद सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
कुछ दिन पहले ही बन्नादेवी थाना क्षेत्र में पुलिस ने होटलों में चल रहे देह व्यापार के रैकेट का पर्दाफाश किया था। वहां कई कमरों से युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे। पुलिस ने होटल संचालकों पर भी सख्त कार्रवाई की थी। अब अलीगढ़ पुलिस ऐसे गंदे धंधों पर लगातार नजर रख रही है और कार्रवाई कर रही है।
