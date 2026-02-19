19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीगढ़

बेटे की शादी से पहले भांजे संग चली गई मामी, जेवर और नकदी भी साथ ले जाने का आरोप

UP : यूपी के पालीमुकीमपुर क्षेत्र में बेटे की शादी से पहले महिला के भांजे के साथ जाने का मामला सामने आया है। पति ने जेवर और नकदी ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

2 min read
Google source verification

अलीगढ़

image

Himesh Rana

Feb 19, 2026

Bharatpur a businessman made a condition to a woman physical relationship with him and she would receive jewelry

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

UP : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पालीमुकीमपुर क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला पर अपने ही भांजे के साथ जाने का आरोप लगा है। महिला के पति ने इस मामले में पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

मायके से लौटते समय भांजे के साथ हुई लापता

पीड़ित पति के अनुसार उसका भांजा विक्रम अक्सर घर आता-जाता था। 25 जनवरी को उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। वापस लौटते समय रास्ते में भांजा मिला और कथित तौर पर बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद से महिला का कोई पता नहीं चल सका।

शादी के जेवर और नकदी ले जाने का आरोप

पति ने बताया कि 8 मार्च को उनके बेटे की शादी होनी है और घर में तैयारियां चल रही थीं। शादी के लिए रिश्तेदारों की ओर से मंगलसूत्र, चेन, पायजेब, अंगूठी सहित कई जेवर खरीदे गए थे। आरोप है कि महिला मायके से लौटते समय ये जेवर और करीब एक लाख रुपये नकद भी साथ लेकर आई थी, जिन्हें भांजा अपने साथ ले गया।

पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

महिला की तलाश में जुटे पति ने जब दूसरे पक्ष से संपर्क किया तो उसे धमकियां मिलने लगीं। इसके बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने विक्रम समेत नौ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सर्विलांस के जरिए तलाश में जुटी पुलिस

थाना प्रभारी रवि चंद्रवाल ने बताया कि महिला और आरोपियों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं। महिला की बरामदगी के लिए पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं।

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला

अलीगढ़ जिले में भी इसी तरह का एक मामला चर्चा में रहा था, जहां शादी से पहले होने वाली सास अपने होने वाले दामाद के साथ चली गई थी। बाद में दोनों लौटे, लेकिन कुछ समय बाद महिला फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई। यह मामला लंबे समय तक क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Feb 2026 05:22 pm

Published on:

19 Feb 2026 05:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / बेटे की शादी से पहले भांजे संग चली गई मामी, जेवर और नकदी भी साथ ले जाने का आरोप

बड़ी खबरें

View All

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Rains: फिर करवट लेगा मौसम इन 13 जिलों में बारिश आंधी- तूफान का अलर्ट, IMD latest update

फाइल फोटो पत्रिका
अलीगढ़

दरोगा मुझे अश्लील मैसेज भेजता है…अकेले मिलने के लिए बुलाता, महिला सिपाही ने लगाए आरोप

अलीगढ़

पति-पत्नी की तरह रहे सास-दामाद की स्टोरी में आया नया ट्विस्ट! अब दामाद बोला-चाहे जो सजा दो लेकिन….

new twist in mother in law son in law living like husband and wife story know what man say aligarh
अलीगढ़

‘मुझे नशीली दवाइयां खिलाई, मैं उसके चंगुल से….’ दामाद के साथ पति-पत्नी की तरह रही सास बोली- जीजा के साथ भागी ही नहीं

mother in law who lived with her son in law like husband and wife know what she said aligarh case update
अलीगढ़

ससुराल में पत्नी की हत्या करने के बाद पति फंदे से झूला, सुबह नहीं खुला दरवाजा, खिड़की से देखते ही मच गई चीख- पुकार

घटना के बाद जुटी लोगों की भीड़ फोटो सोर्स IANS
अलीगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.