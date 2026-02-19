बेटे की शादी से पहले भांजे संग चली गई मामी, जेवर और नकदी भी साथ ले जाने का आरोप

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
UP : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पालीमुकीमपुर क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला पर अपने ही भांजे के साथ जाने का आरोप लगा है। महिला के पति ने इस मामले में पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।
पीड़ित पति के अनुसार उसका भांजा विक्रम अक्सर घर आता-जाता था। 25 जनवरी को उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। वापस लौटते समय रास्ते में भांजा मिला और कथित तौर पर बहला-फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद से महिला का कोई पता नहीं चल सका।
पति ने बताया कि 8 मार्च को उनके बेटे की शादी होनी है और घर में तैयारियां चल रही थीं। शादी के लिए रिश्तेदारों की ओर से मंगलसूत्र, चेन, पायजेब, अंगूठी सहित कई जेवर खरीदे गए थे। आरोप है कि महिला मायके से लौटते समय ये जेवर और करीब एक लाख रुपये नकद भी साथ लेकर आई थी, जिन्हें भांजा अपने साथ ले गया।
महिला की तलाश में जुटे पति ने जब दूसरे पक्ष से संपर्क किया तो उसे धमकियां मिलने लगीं। इसके बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने विक्रम समेत नौ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
थाना प्रभारी रवि चंद्रवाल ने बताया कि महिला और आरोपियों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं। महिला की बरामदगी के लिए पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं।
अलीगढ़ जिले में भी इसी तरह का एक मामला चर्चा में रहा था, जहां शादी से पहले होने वाली सास अपने होने वाले दामाद के साथ चली गई थी। बाद में दोनों लौटे, लेकिन कुछ समय बाद महिला फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई। यह मामला लंबे समय तक क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा।
बड़ी खबरेंView All
अलीगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग